Новая банкнота в 1000 гривен: как отличить подлинную от фальшивой

В Украине ввели в обращение новую банкноту в тысячу гривен

В Украине с 25 октября запущена в обращение новая банкнота номиналом в одну тысячу гривен. Как сообщили в Национальном Банке Украины, эта банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты.

Как объяснил председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо в своем комментарии для издания “Факты“, такая купюра была введена в целях экономии.

“Основная цель введения банкнот крупного номинала – снижение затрат на обслуживание наличного денежного обращения. Средний срок эксплуатации бумажных денег – 2 года. В реальности это довольно большие постоянные затраты. Хотя себестоимость производства самой распространенной купюры в 200 гривен и в 1000 гривен не очень отличается. Купюра в 1000 гривен снижает затраты на обслуживание наличного обращения в 5 раз”, – объяснил эксперт.

В Национальном Банке Украины объяснили, что новая купюра защищена полимерной лентой, которая введена в толщину бумаги. Эта лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На ленту нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. Если изменить угол наклона банкноты – то меняется направление движения фонового изображения ленты.

Новая купюра в 1000 гривен

Также при изменении угла наклона купюры можно увидеть на некоторых участках изображения постепенные переходы цвета от золотистого к нефритовому.

На лицевой стороне купюры изображен портрет выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. На обратной стороне – здание президиума Национальной академии наук Украины.

Новая банкнота существенно отличается по размеру от других купюр, которые находятся в обращении и это поможет ее не спутать с другими банкнотами. Ее размер – 75 на 160 мм. Основной цвет – голубой.