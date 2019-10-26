Кардіологи розповіли, як запобігти 80% серцевих нападів у жінок

Прийнято вважати, що жінки менш схильні до недуг з боку серцево-судинної системи. Дійсно, жіночі статеві гормони дають деякий захист, але тільки в період фертильності і при відсутності гормональних проблем.Фахівці американської асоціації кардіологів розповіли, що близько 90% жінок у різні періоди життя знаходяться під впливом факторів, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Але, як вважають медики, 80% випадків таких захворювань у жінок можна запобігти. І багато в чому це залежить від самої пацієнтки.

Перш за все, варто пам’ятати, що факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань є стреси, недолік фізичної активності, зайва вага і недолік сну. Важливо боротися зі стресом, спати не менше семи годин на добу, займатися фізичними навантаженнями, намагатися правильно харчуватися і підтримувати свою вагу в нормі.

Один раз на рік потрібно проходити профілактичне обстеження. Лікарю потрібно повідомляти про всі симптоми з боку серцево-судинної системи, які вас турбують. Також потрібно повідомляти про наявні хронічні захворювання і проблеми з серцем і судинами, якщо вони були або є.

Ще один важливий фактор – жінки повинні знати симптоми серцевого нападу, який наближається. Це може бути не тільки гострий біль в грудях, задишка і біль в лівому плечі. Може виникати біль у спині в районі лопаток, загальне відчуття тривоги, безпричинна нудота.