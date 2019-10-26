Внучка Ротару восхитила идеальной фигурой

Внучка Ротару также похвасталась роскошным интерьером

Соня Евдокименко не перестает делиться с многотысячной армией поклонников стильными повседневными решениями. Отметим, что 18-летняя внучка Народной артистки Украины Софии Ротару активно развивается в качестве модного блогера, а также с удовольствием делится различными фитнес-советами и бьюти-лайфхаками. Не так давно Евдокименко показала свой идеальный осенний образ — в пестром вязаном кардигане. Тема осенних луков продолжается. На этот раз внучка Ротару показала total white образ, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, на своей страничке в сети instagram Соня Евдокименко опубликовала фото нового образа. Девушка позирует в полностью белом наряде. На модели — облегающие белые джинсы, а также свитер крупной вязки. Total white образ довершают массивные белые серьги в ушах. Интересно, что девушка позирует босиком. Более того, даже интерьер гармонично сочетается с ее образом. Отметим, что “total-образы” — тренд осени 2019. В этом сезона особенно актуальны полностью черные или же кислотно-розовые луки.

Поклонники внучки Ротарту поспешили засыпать ее восторженными образами: