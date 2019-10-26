Королева Летиция удивила корейцев кожаной юбкой (фото)

Одежда из экокожи является самым популярным трендом осенью 2019 года.

Представители королевских семей также следят за модой, сочетая актуальные наряды с протоколом относительно одежды. К примеру, королева Испании Летиция продемонстрировала, как можно элегантно выглядеть в кожаной юбке на официальном мероприятии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

После поездки в Японию, король Испании Филипп VI с женой Летицией отправились с двухдневным государственным визитом в Южную Корею.

В четверг, 24 октября, для встречи с первой леди Республики Корея Юнг Сук на мероприятии с членами стартапа в Корейском агентстве по содействию торговле и инвестициям KOTRA экс-журналистка надела кожаную юбку длины миди вишневого цвета.

Look испанской королевы завершили белая блуза с объемными оригинальными рукавами, клатч в тон юбки и туфли-лодочки на высоком каблуке.

Добавим, Летиция уже не впервые выходит на публику в кожаной юбке. В 2017-м женщина дополнила элемент гардероба стильно белой рубашкой с черными полосками.

В 2018 году герцогиня Сассекская выходила в похожей кожаной юбке, но темно-зеленого оттенка. Замечательным сочетанием к ней стала рубашка оливкового цвета и бежевые туфли.