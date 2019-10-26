КОРД задержал банду подрывников банкоматов (видео)

Установлено, что подозреваемые действовали ночью и выбирали банкоматы, которые находились в отдаленных районах города.

В Днепре сотрудники спецподразделения КОРД совместно с полком полиции особого назначения задержали группу подрывников банкоматов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

С декабря прошлого года сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции и следователи документировали преступную группу, члены которой проверяются на причастность к подрывам банкоматов в г. Днепр и похищении банковских денег.

«По каждому факту кражи была проведена масштабная оперативная работа. В отделах и отделениях полиции были созданы группы в составе работников уголовного розыска, следователей и экспертов. Для расследования преступлений был проведен ряд негласных следственных действий и розыскных мероприятий. Места преступлений подробно обследовали эксперты, изъяли вещественные доказательства, провели трассологическую и дактилоскопические экспертизы», — рассказали в Нацполиции.

Эти меры позволили в дальнейшем установить и задержать в ночь на 23 октября трех жителей Днепра, в возрасте от 22 до 32 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении этих преступлений.

Во время ряда обысков по месту их проживания и в автомобилях оперативники изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления.

Также изъяты автомобили «БМВ» и «ВАЗ», скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.

Установлено, что подозреваемые действовали ночью и выбирали банкоматы, которые находились в отдаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены путем взрыва газовоздушной смеси.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Сейчас трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах ворам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.