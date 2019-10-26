Під Києвом «маніяк» напав на дитину: прикмети і фоторобот

Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка віком 30-35 років, який напав на 7-річну дівчинку в одному з під’їздів житлового будинку в Обухові Київської області.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, він намагався розбестити неповнолітньої дитини. Однак свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин.

Прикмети зловмисника: зростання 170-173 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке «їжачком», має залисини на потилиці, лоб високий, очі темні, ніс кирпатий, пухкі губи, підборіддя загострені, був в окулярах для зору в чорній оправі.

Злочинець був одягнений у куртку темно-синього кольору з капюшоном, тонкий светр, світлого кольору, світло-сині джинси, при собі мав чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, був взутий в спортивну взуття з білими вставками.

Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про місце його знаходження, поліція просить телефонувати за телефонами 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 або 102.