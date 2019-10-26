Шаргород — місто божевільного штетла

Громадська організація «Шаргород Рафінад» провела інноваційну екскурсію-квест для журналістів «Від божевільного штетла до сучасного мистецтва», показавши, як на території колишнього цукрового заводу, зусиллями городян і меценатів, поступово перетворюється в арт-резиденцію, де, поряд із збереженням історичних пам’яток і створенням музею штетла, можна побачити Шаргород з нового ракурсу. Тут є офіс резиденції та рецепція, художні галереї та майстерня, а також влаштовано міні-готель з сучасним сервісом для туристів з України та з-за кордону.

Журналісти відвідали зазначені три святині міста: костел Святого Флоріана, оборонну Синагогу та Свято-Миколаївський монастир. Місцеві краєзнавці провели цікаву екскурсію-квест по історичним локаціях міста.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Кошти, отримані за рахунок збільшення туристичного потоку, будуть направлені на реставрацію та утримання об’єктів культурної спадщини. А сам проект отримав підтримку Міністерства культури України в рамках конкурсу «Малі міста — великі враження».

Багатонаціональна історія Шаргорода

Лежить це містечко неподалік від Вінниці. Ще в 14 столітті грамоту на володіння цими землями литовський князь Вітовт видав своєму наближеному слузі — Карачевскому з наказом — «вирубати ліси і на сирому корені заснувати місто Княжа Лука».

Місто пережило турецькі і польські напади, грабежі і розруху. Вже в 1579 році ці землі отримав польський князь і великий канцлер Флоріан Замойський, який назвав його Шаргород. Замойський спорудив у Шаргороді багато будинків для городян, побудував костел, оточив його потужними укріпленнями і валом. Місто швидко став заселятися.

В 1588 році князь Замойський отримав Магдебурзьке право для міста, і завдяки торгів та великим ярмарках тут стали розвиватися торгівля і ремесло. Тут оселилися єврейські родини, які побудували величну синагогу — молитовний будинок і одночасно оборонна споруда. Вона збереглася й донині. А Шаргород ще в 17 столітті був потужною фортецею і охороняв південні кордони України від нападів татар.

Місто переходило в руки польської шляхти, то під турецьке вплив, і був сильно зруйнований. З 1850 року Шаргородом став володіти князь Роман Сангушко — він зайнявся його відновленням. Відреставрувавши замок, Сангушків в 1858 році заснував кращий у Росії цукровий завод. До цього дня Шаргород зберіг багатонаціональна історико-культурну спадщину.

За матеріалами прес-релізу