В Якутії затримали прихильників шамана, який йшов «виганяти Путіна»

Двох прихильників шамана Олександра Габишева, який йшов «виганяти Путіна», затримали в якутському Нерюнгрі. Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на координатора «Правозахист Листівки» Олексія Прянишникова.

«Імовірно затримані співробітниками УФСБ, причину затримання встановлюємо. Двома днями раніше Євгенія Ростокина вже затримували правоохоронці і попереджали про те, що вони стежать за всіма пересуваннями», — повідомив Прянишников.

За його словами, зараз до прихильників шамана підвищену увагу правоохоронних органів. «По всій видимості, цими затриманнями намагаються продемонструвати, що за членами загону шамана встановлено повний контроль», — заявив Прянишников.

Пізніше він уточнив, що Ростокин був допитаний як свідок у справі Габишева.

Житель Якутська, випускник істфаку Якутського держуніверситету 50-річний Олександр Габишев навесні цього року оголосив себе шаманом-воїном і в березні ж вирушив пішки в Москву з метою «вигнати Путіна». До осені він встиг подолати близько 3 тис. кілометрів. У Читі до нього почали приєднуватися прихильники.

Затримали Габишева 19 вересня на кордоні Бурятії і Іркутської області. Це сталося після мітингу в Читі, який пройшов за участі шамана, і зростання протестних настроїв в столиці Бурятії — Улан-Уде. Габишева відправили на літаку в Якутськ, де після первинної психіатричної експертизи він був визнаний осудним і щодо нього порушили кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК РФ).

Його загін намагався продовжити рух. Люди досягли Іркутської області, але силовики поставили перед ними ультиматум, і загін оголосив про свій саморозпуск. Після цього стало відомо про те, що Габишев визнаний неосудним.

10 жовтня в інтерв’ю Габишев Yakutia.info оголосив про намір відновити похід.