Появились кадры смертельной перестрелки в Харькове (видео)

По информации из соцсетей, стреляли в известного в криминальных кругах Георгия Исакова, которого ранее уже пытались убить.

В Харькове на ул. Клочковской на стоянке у супермаркета Восторг произошла стрельба, в результате которой есть погибший и раненый, сообщает 25 октября пресс-служба полиции области, передает Корреспондент.

В связи с инцидентом правоохранители ввели план Сирена.

Перестрелку устроили четверо. По информации из соцсетей, стреляли в Георгия Исакова. Он известен в криминальных кругах как «Жора». В 2016 году Исаков стал жертвой покушения — на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил.

Позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области. В мае 2018 года Исаков был задержан СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.

После сегодняшней перестрелки 25 октября в Харькове один из участников инцидента подорвал себя на вокзале, когда его преследовала полиция. Он погиб. Также надейн автомобиль участников перестрелки, его подожгли.