В Сети обсуждают деловой костюм Елены Зеленской (фото)

Первая леди посетила японскую школу.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая во время визита в Японию посетила младшую школу Когай, удивила сеть своим нарядом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Фото образа появились на ее официальной странице в Instagram и на сайте Офиса президента. На них Зеленская позировала в строгом деловом черном костюме. Свой образ она дополнила ярким шарфом на шее, черной сумочкой-клатчем с золотыми цепочками и туфлями-лодочками.

«Побывала в японской школе Когай, где учатся дети младших классов. Я пообщалась с диетологом, который в Японии есть обязательно в каждой школе, и посетила уроки физической культуры. Меня невероятно поразило то, насколько активно дети участвуют во всех процессах. Например, во время обеда есть дежурные, раздающие блюда, дети самостоятельно занимаются уборкой в ​​школах, а на уроках спорта они собственноручно измеряют показатели других учеников. Уверена, это развивает чувство ответственности, дисциплинированности и дружеские отношения в коллективе», — написала Зеленская.

Отметим, что многие пользователи сети высоко оценили наряд Елены Зеленской.

Однако нашлись и те, кому образ первой леди пришелся не по вкусу.







