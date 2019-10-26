Ярослав Грицак назвавши безсенсовим основний арґумент МЗС Німеччини щодо Голодомору

Співголова Німецько-української історичної комісії Ярослав Грицак назвавши безсенсовим один із основних арґументів Міністерства закордонних справ ФРН, котрий німецькі дипломати використали для обґрунтування неможливості визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом, – а саме той арґумент, що поняття “геноцид” було прописане у міжнародному праві аж укінці 1940-х років, а тому воно не годиться для характеристики Великого голоду.

Про це Ярослав Грицак сказавши в інтерв’ю “Німецькій хвилі”, коментуючи розгляд петиційним комітетом Бундестаґу петиції про визнання Голодомору геноцидом.

Аргументи МЗС Німеччини він назвав “такими, що не мають жодного сенсу”. “Поняття геноциду, яке було прийняте ООН, є штучно звужене, по суті, кастроване. Тобто українська сторона мала би пропрацювати правову сторону”, – сказав Грицак.

Український історик нагадав про те, що визначення злочинів геноциду у Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, ухваленій ООН 1948 року, були значно звужені під тиском СРСР. Зокрема, з конвенції зникли усі згадки про політичні аспекти.

Ярослав Грицак, хоч сам і вважає Голодомор геноцидом, каже, що ініційованій українською громадою петиції забракло обґрунтування та доказової бази. Зокрема, “бракувало документів, які могли бі даті точніше правове означення геноциду”.

Також Ярослав Грицак відкинув закиди українського посла у Німеччині Андрея Мельника, котрий звинувачував Німецько-українську історичну комісію, а насамперед українську її половину і передусім – самого Грицака, у бездіяльності.

“Ми не є державною інституцією, ми – добровільне об’єднання істориків, українських та німецьких, які вирішили показати свою солідарність з Україною під час російської агресії 2014 року, виступивши з цією ініціативою. І ми не беремо жодної копійки від української держави”, – сказав Грицак.

При тім Ярослав Грицак визнав, що в Німецько-українській комісії істориків немає консенсусу щодо трактування Голодомору як геноциду. Водночас, він запевнив, що всі її члени одностайно визнають Голодомор жахливим і спланованим злочином проти людяності. “Справа в тому, що треба довести намір – що Сталін хотів винищити саме українців. Такий намір довести неможливо, тому що поки що не знайшли документів. Ми можемо знайті дуже багато документів, чи фактів, чи спогадів, які надають опосередкований доказ, але не дають прямого доказу”, – пояснив Грицак.

Німецький співголова комісії з Мюнхенського університету Мартін Шульц Вессель іще категоричніший щодо позиції українського посла Мельника. Він зазначив, що тема Голодомору є однією з тих, котрі комісія опрацьовувала за лічені роки своєї роботи, взявши, зокрема, участь у великому тематичному симпозіумі в Києві 2017 року. “Тобто це, само собою, є важливою темою для нас, і посол Мельник мав би про це знати, адже я широко поінформував його про це, коли він відвідував мене в Мюнхені”, – додав Шульце Вессель.

Сам Мартін Шульц Вессель вважає: “Голодомор можна розглядати у взаємозв’язку з іншими кампаніями переслідування в Україні. Адже ще до початку Голодомору Сталін виступивши проти інтелігенції та духовенства. Між 1926 та 1932 роками були вбиті десять тисяч українських представників духовенства, десятки тисяч представників інтелігенції були вислані до Сибіру. Це створює спільний контекст із Голодомором, який дозволяє дійти висновку, що йшлося про геноцид”, – сказав німецький історик.