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“Постмайданна” влада вступила в злочинний зговір з владою Януковича, – Сергій Іванов

26.10.2019

Журналіст і юрист Сергій Іванов вважає головним причиною нерозслідування злочинів “Революції гідності” ті, що деякі представникі “постмайданної” влади вступили в злочинний зговір з тодішньою владою Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі skrypin.ua

“Влада, яка отримала повноваження після Майдану, не вся, але очільники правоохоронних органів і політичне керівництво вступило в злочинний зговір з владою Януковича. Іншої причини, чому ці люди не переслідували своїх попередників я не бачу”, – вважає журналіст.

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