Україні потрібно вивести на чисту воду Трампа, що працює на Путіна — Аслунд

У цій історії Україна виявилася на висоті — настільки ж, наскільки низько впав Трамп.

У скандальній історії навколо Трампа та його особистого адвоката Україна поки на висоті. Але як вести себе далі?

Тиждень тому я спостерігав дивне видовище в Україні. Американські журналісти намагалися якомога більше дізнатися про останні події, пов’язані з тим самим розмовою Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Українські ж, навпаки, не приділяли цій темі уваги. І цілком справедливо. Адже Україна — не винуватиця, а жертва скандалу навколо Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані.

Такі оцінки висловив сьогодні для «Нового часу» відомий шведський політолог і економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Сам скандал вибухнув в кінці вересня, відразу після оприлюднення доповіді інформатора і стенограми телефонної бесіди Трампа і Зеленського, відбулася ще 25 липня. З тих пір в США піднято питання імпічменту американського президента, і з кожним днем слухання по цій справі стають все предметніше.

22 жовтня відбулося дві важливих події.

Перше — мова посла США в Україні Вільяма Тейлора, виголошена в палаті представників. Його свідчення дають найбільш чітке на поточний момент хронологічне уявлення про те, що насправді відбулося в американській політиці щодо України. Тейлор — кращий з держслужбовців, якого я маю честь знати протягом чверті століття. Він — людина, яка розуміє, де правда і що правильно, і бореться за свої ідеали. У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті ніхто не виступав за надання Україні плану дій з підготовки до членства в НАТО наполегливіше, ніж Тейлор.

Тейлор розповідає про двох каналах здійснення політики США в Україні: офіційний включає в себе Раду нацбезпеки, Держдепартамент і посольство США в Києві, а неофіційний очолює особистий адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Це історія про протистояння чорного і білого. Білий офіційний канал уособлює собою давню і сильну двопартійну підтримку України, тоді як неофіційний представляє приватні інтереси Трампа і Джуліані.

Поступово Тейлор зрозумів, що Трамп і Джуліані наполягали на тому, щоб Зеленський розслідував (вигадав): по‑перше, втручання України в президентські вибори в США в 2016 році на стороні Хілларі Клінтон, а по‑друге, те, що Джо Байден нібито домагався відставки генпрокурора Віктора Шокіна, оскільки той розслідував справу Миколи Злочевського та Burisma. Трамп і Джуліані хотіли, щоб Зеленський збрехав про це CNN. В іншому випадку Зеленський не отримав би ні зустріч з Трампом у Білому домі, ні військову підтримку, яку Конгрес США вже погодився надати Україні.

Тейлор не говорить про те, просували два партнера Джуліані, Лев Парнас і Ігор Фруман, корумповані бізнес-інтереси. У всякому разі вони лобіювали відсторонення від посади посла США Марі Йованович, оскільки та боролася з корупцією, поки Джуліані боровся за корупцію по всій Східній Європі, особливо в Румунії, але також і в Україні.

Очевидно, що Парнас і Фруман — шахраї в гіршому своєму прояві.

Джуліані, по всій видимості, тільки радий мати справу з такими людьми, адже його бізнес ґрунтується на лобіюванні інтересів серйозних злочинців. Найціннішим контактом є Трамп, який допоміг головному турецько-іранського клієнту Джуліані Резе Заррабу уникнути неприємностей з міністерством юстиції США. Такі послуги коштують недешево, і Джуліані знає, як отримати своє.

Судячи з усього, останній клієнт, на якого він націлився, — Дмитро Фірташ, у якого серйозні проблеми з ФБР.

Другою важливою новиною 22 жовтня став матеріал на першій смузі Washington Post під назвою Вороги України схилили на свій бік Трампа. З посиланням на інсайдерську інформацію у ній прямо заявляється, що двома людьми, що чинять найбільший вплив на Трампа в українському питанні, були Володимир Путін і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, які, по‑перше, антидемократичны, а по‑друге, ворожі по відношенню до України.

Що може зробити Україна, якщо Трамп дійсно працює на Путіна? Вивести його на чисту воду! Офіційному Києву потрібно переконатися в тому, що Конгрес США знає, що відбувається насправді, і що українська влада не мала в своєму розпорядженні будь-якою інформацією.

А потім, українці, тримайтеся подалі від цього! Якщо ви втрутилися у внутрішню політику іншої країни, вас не чекає нічого, окрім поразки.

Президент Зеленський на диво добре впорався з тим, щоб уникнути залучення у чужій корупційний скандал. У цій історії Україна виявилася на висоті — настільки ж, наскільки низько впав Трамп.