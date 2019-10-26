Онлайн-казино, букмекери і покер: як влада планує легалізувати любителів заробити на игроманах

Одним з передвиборних обіцянок Володимира Зеленського була легалізація азартних ігор в Україні. Зараз про це відомо небагато: є лише дані про те, що казино будуть дозволені в п’ятизіркових готелях.

У розпорядженні видання AIN.UA опинився законопроект «Про регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор», який визначає порядок легалізації всього ринку. Журналіст AIN.UA вивчив документ і вибрав головні положення про проведення азартних ігор у загальному і їх організацію конкретно в інтернеті.

Основні норми законопроекту

Законопроект дозволяє в Україні діяльність казино, букмекерських організацій, лотерей, операторів гральних автоматів та організаторів ігор в покер. При цьому казино, букмекери і покер будуть також вирішені в інтернеті. Для початку роботи компаніям потрібно отримати ліцензію, які будуть видаватися конкретно під кожний вид діяльності.

Діяти на ринку зможуть зареєстровані в Україні юридичні особи. Вони повинні бути створені у формі господарських товариств з статутним капіталом 30 млн грн і більше. Керівництво та бухгалтер повинні бути особами без судимості та заборони на роботу на конкретних посадах. При цьому головний бухгалтер зобов’язаний мати вищу економічну освіту. У керівництві компанії, що працює у сфері азартних ігор, не повинні брати участь органи місцевого управління і неприбуткові організації.

Для початку роботи на ринку компаніям потрібна ліцензія. Всього буде видаватися 10 типів ліцензій під кожен тип азартної гри. Для цього учасникам ринку потрібно подати заяву з назвою організації, її місцезнаходженням, банківськими реквізитами та ІПН власника. Разом з цим, компанії потрібно надати дані про акціонерів та їх частки, кінцевого бенефіціара, бренд і доменне ім’я (якщо ігри проводяться в інтернеті).

Контролювати галузь буде Комісія з розвитку і регулювання азартних ігор. Це колегіальний орган, який підпорядковується Кабінету міністрів. Комісія буде складатися з голови та шести членів. Саме вона буде відповідати за видачу ліцензій, а також за інші завдання на ринку:

Видавати нормативні акти і приймати рішення, обов’язкові для виконання компаній на ринку;

Створювати ліцензійні умови та контролювати їх дотримання;

Вести реєстр компаній ринку.

Розміщувати зали з азартними іграми можна буде залежно від їх типу. Ось які правила прописані зараз:

Казино можна розміщувати на території «спеціальної ігрової зони». Це будівлі, де знаходяться готелі категорії «п’ять зірок». Для Києва — це готелі з фондом від 200 номерів, для інших міст — від 150. При цьому «у разі реалізації інвестиційних проектів» це норма може змінюватися.

Офлайн-точки букмекерських компаній можуть працювати в будь-яких нежитлових приміщеннях, крім: будівель органів влади, релігійних організацій, закладів культури та медичних установ. Крім цього букмекерські заклади не повинні розміщуватися ближче, ніж за 150 метрів до освітніх установ, а також спеціальним дитячим центрам.

Ігрові автомати можна встановлювати в будівлях готелів категорії від трьох до п’яти зірок. Для Києва це повинні бути готелі з фондом від 200 номерів, для інших міст — від 150. Як і букмекерські закладу, ігрові автомати не можна встановлювати в будівлях органів влади, релігійних організацій, закладів культури та медичних установ, а також ближче 150 метрів до освітнім установам та спеціальним дитячим центрам. Нарешті, автомати будуть заборонені в містах з населенням до 10 000 осіб і менше.

Покерні зали можна організувати в будь-якому нежитловому приміщень, крім будівель органів влади, релігійних організацій, закладів культури та медичних установ, а також ближче 150 метрів до освітнім установам та спеціальним дитячим центрам.

Брати участь в азартних іграх зможуть люди старше 18 років. У законопроекті прописано, що гравцями можуть бути всі громадяни відповідного віку, крім «недієздатних та обмежено дієздатних осіб, а також тих, у кого є обмеження відповідно до законодавства.

Для першого відвідування закладів азартних ігор людині потрібно надати оригінал паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), а також копію ІПН. Після цього заклад має оформити спеціальну карту гравця, по якій буде проходити подальша верифікація. На ній повинні бути зазначені ім’я та прізвище людини, вік або дату народження, а також унікальний номер або штрих-код для зчитування інформації.

Примітно, що законопроект прописує процедуру, за якою людина може самостійно заборонити собі відвідування закладів з азартними іграми — на період від шести місяців до трьох років. Для цього йому потрібно подати заяву в конкретну компанію або в Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор.

Гроші з ліцензування будуть направляти на розвиток спорту, культури і медицини. Документ передбачає створення відповідного Фонду. Він буде наповнюватися засобами від ліцензування компаній на ринку азартних ігор. Кошти фонду підуть на розвиток медичної допомоги, підвищення зарплат медпрацівників, створення лікарень різного профілю; підтримку масового спорту, пропаганду здорового способу життя; будівництво нових музеїв, бібліотек, театрів і так далі.

Вартість ліцензії буде визначатися на електронних аукціонах. Для різних типів азартних ігор початкова ціна буде відрізнятися.

Для казино — від 9000 мінімальних зарплат для Києва і від 6000 для інших міст;

Для онлайн-казино і букмекерської діяльності — від 6000 «мінімалок»;

Для ігрових автоматів — від 1800 мінімальних зарплат.

Азартні ігри в інтернеті

Законопроект дозволяє роботу казино, букмекерів і організаторів ігор в покер в інтернеті. Для цього передбачені спеціальні ліцензії. Вимоги до компаній, які організовують азартні ігри онлайн, відповідають загальним. Це повинні бути юридичні особи, зареєстровані в Україні зі статутним капіталом 30 млн грн і більше.

Законопроект дозволяє компаніям ринку вести діяльність через сайт і застосування на різних операційних системах. Для цього їм потрібно володіти або мати право на використання одного чи декількох доменних імен в зоні .UA. Такий же формат власності поширюється на саму онлайн-систему. При цьому в законопроекті прописано, що користуватися такими системами можуть люди як на території України, так і за її межами. Це стосується зарубіжних гравців — невідомо.

На сайті і в додатках організатор азартних ігор повинен надавати повну інформацію про свою назву, місцезнаходження, ідентифікаційних даних, ліцензії, порядок виплати виграшів, а також попередження про заборону на гру людям до 18 років.

Законопроект прописує особливий порядок ідентифікації гравців в інтернеті. Користувачі будуть реєструватися за допомогою скан-копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Або — з допомогою технологій MobileID або BankID. При цьому організатор азартних ігор має право запросити додаткову інформацію про гравця. Компанія повинна визначити вік користувача до першої виплати виграшу.

Гравець зможе поповнювати онлайн-рахунок декількома способами. Серед них — готівкові та безготівкові гроші, електронні засоби, а також «майнові права на електронні грошові замінники». Виплати виграшів та повернення коштів будуть проходити у безготівковій формі через системи компаній.

Системи онлайн-казино повинні бути підключені до онлайн-моніторингу. Цей моніторинг буде контролювати потік коштів, їх надходження в бюджет, а також перешкоджати відмиванню грошей. До онлайн-моніторингу також потрібно буде підключити і фізичні апарати для азартних ігор: казино, ігрові автомати, беттінг-машини і так далі.

Автор: Дмитро Демченко; AIN.UA