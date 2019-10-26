У Самарі вчителям заборонили Google, Viber і Facebook і перевели на «ТамТам»

Департамент освіти Самари попросив вчителів відмовитися від соцмереж, месенджерів, Google і Gmail. В одній зі шкіл як альтернативу їм веліли використовувати російський ТамТам.

Самарські чиновники від освіти розіслали в школи лист з проханням відмовитися від використання іноземних месенджерів, хмарних сервісів і соцмереж, Gmail і Google обмін службовою інформацією. Фотографія листа потрапила в Facebook.

На підставі цього документа керівники деяких шкіл наказали вчителям відмовитися від іноземних програм і перейти на мессенджер «ТамТам» розробки Mail.ru.

Наприклад, директор школи «Денної пансіон — 84» наказав використовувати у службових цілях тільки ті сервіси, які знаходяться під російською юрисдикцією. У рамках корпоративної зв’язку вчителів зобов’язали використовувати «ТамТам». У ньому потрібно зареєструватися до кінця жовтня, тому що з 1 листопада спілкування педагогів у Viber буде під забороною. Туди ж будуть відправляти батьків школярів, які захочуть листуватися з педагогами.

«Коммерсантъ-Самара» пише, що в департаменті освіти відмова від іноземних сервісів назвали лише рекомендаціями. Їх у відомство спустили по ланцюжку від департаменту інформаційних технологій і зв’язку Самарській області. «Останній спирався на рішення координаційної ради по захисту інформації, — сказали в департаменті освіти. — Ми попередили керівництво установ, щоб вони обмежили доступ, але не відстежували, приймаються заходи».

Тим не менш багато керівників шкіл Самари, схоже, сприйняли рекомендації як наказ. Про обов’язковий перехід на «ТамТам» з 1 листопада розповіли ще в ряді шкіл самари.