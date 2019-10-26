У Ростові-на-Дону до приїзду патріарха рейки закатали в асфальт і трамвай потрапив в аварію

У Ростові-на-Дону, який 26 жовтня відвідає патріарх Кирило, під час дорожнього ремонту в асфальт закатали трамвайні рейки. Потім їх спробували прорізати, пустивши трамвай, але той зійшов з рейок. У РПЦ заявили, що ремонт ніяк не пов’язаний з візитом патріарха.

Перед приїздом Його Святості в Ростові-на-Дону розпочався ремонт на вулиці Станіславського, пише «Півдня.ру». На ній розташований відреставрований собор Різдва Пресвятої Богородиці, що патріарх Кирил має освятити.

Проте робочі перестаралися і заасфальтували трамвайні колії. Правда, вони спробували заявити, що так і було задумано. За словами робітників, рейки заливають асфальтом на одному рівні з дорогою, щоб пішоходи не спотикалися. Потім по рейках пускають трамвай, який сам собі прорізає колію, написав 161.ru. Але трамвай не зміг нічого прорізати, а просто зійшов з рейок. Його витягали вантажівкою.

Робітники заявили, що все ще в порядку. «Перший запущений трамвай зійшов з шляху, тому що у нього сіла батарея, і замуровані рейки тут ні при чому. Все так і було заплановано», — розповіли вони. Але все ж таки почали видовбувати асфальт з рейок ломом.

У РПЦ заявили, що ремонт дороги навпроти собору ніяк не пов’язаний з приїздом патріарха. «Прив’язувати міські роботи до візиту першосвятителя можна з таким же успіхом, як оголошувати настала в місті осінь зрежисованим під візит патріарха подією. Життя йде своєю чергою, візити — своїм», — заявив «Інтерфаксу» прес-секретар глави Донської митрополії Ігор Петровський.

За його словами, влада міста розпочали ремонт вулиці Станіславського перед чемпіонатом світу з футболу — 2018. Але з-за археологічних розкопок роботи затяглися.