У Міноборони РФ спростували інформацію ЗМІ про загострення ситуації на північному сході Сирії

Інформація про загострення ситуації і зіткненнях між урядовими і протурецкими силами в районі населеного пункту Таль-Тамр не відповідає дійсності. З такою заявою виступив керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін в САР генерал-майор Олексій Бакін.

Він уточнив, що на лінії зіткнення з турецькими ВС триває розгортання підрозділів сирійської армії. Центр по примиренню ворогуючих сторін відстежує ситуацію в даних районах.

Зараз обстановка характеризується як стабільна.

Бакін нагадав, що згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Росією і Туреччиною підрозділи військової поліції ВС РФ з 23 жовтня приступили до виконання завдань патрулювання районів на сирійсько-турецькому кордоні. Сьогодні, додав він, колона російської військової поліції здійснила патрулювання по новому маршруту вздовж сирійсько-турецького кордону.

Для виконання спецзадач в САР прибули близько 300 військовослужбовців підрозділу російської військової поліції, дислокованого в Чечні. Найближчим часом вони приступлять до виконання завдань з надання допомоги в забезпеченні безпеки населення, підтримання правопорядку, здійснення патрулювання в призначених районах та ін.

Напередодні, нагадаємо, агентство Associated Press повідомило, що на північному сході Сирії спалахнули сутички між турецькою армією та військами Башара Асада. В результаті сутичок, за даними ЗМІ, нібито загинули кілька сирійських військових.