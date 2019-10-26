Рвали зубами, хотіла, щоб у дітей було все: що відомо про жорстоке вбивство матері на Київщині

15 жовтня поблизу села Вороньків Київської області було вбито 44-річна співзасновниця будівельної компанії Олена Лісова.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У жінки залишилися двоє синів, молодшому всього п’ять років. Поліція затримала підозрюваних, одним з них виявився її колишній чоловік Олег. Близькі Олени не можуть зрозуміти, за що він убив жінку.

Навчалася за себе, і за чоловіка

Олена Лісова родом з Вінницької області з міста Бар. Досі там живе її мама, а тато недавно помер. 23 роки тому Олена приїхала в Київ і вийшла заміж за Олега Лісового.

«Свекруха і чоловік постійно дорікали тим, що вона з провінції. Мовляв, вони тут кияни, і витягли її з бруду. Насправді, родичі цього чоловіка самі в Київ з сіл приїхали, але постійно вихвалялися своєю пропискою. Вони Лені просто життя не давали, клювали її», – розповідає OBOZREVATEL подруга жінки, яка попросили не називати її імені.

За словами подруги, сам чоловік Олени працював автослюсарем, а останнім часом таксував. Лена народила дитину і поступила в інститут на заочний факультет, щоб мати освіту.

«Тільки завдяки Олені цей Олег вступив до вузу. Вона малюка залишала подрузі і бігала в інститут, щоб здати іспити, і за нього ще вчилася. Він лінувався, нічого не хотів робити, це тільки мама його їм захоплювалася», – згадує подруга.

Олену розшукували кілька днів

Сама Лена, за розповідями друзів, не боялась жодної роботи, могла і стіни штукатурити і фарбувати. У 90-х її родичі в Києві заробляли на ремонтах квартир і будинків. А Лена була у них ніби як виконробом – вона робила розрахунки робіт. Так поступово з роками у них створювалася фірма, одним із засновників якої останнім часом і була Олена Лісова.

Не боялася ніякої роботи

Як розповідає подруга, першу 2-кімнатну квартиру подружжю купила свекруха. Вона нібито працює десь на заводі металоконструкцій, і непогано заробляє.

«Весь ремонт був зроблений за рахунок Олени. Вона все життя і заробляла і працювала сама, вона хотіла, щоб в її родині було все, тому бралася за будь-яку роботу. Потрібно мити і прибирати – буде мити і прибирати, потрібно штукатурити – буде штукатурити. Потім пара заробила грошей і замість 2-кімнатної квартири придбала 3-кімнатну. І знову весь ремонт там робила вона, тільки на такі складні роботи як покласти плитку вона кликала своїх родичів. Вона зробила і вбудовану меблі там, житло було шикарним», – продовжує знайома.

Вранці 15 жовтня Олена вийшла з квартири за адресою вул. Ентузіастів, 35/2 і повезла сина в садок. Живий її більше не бачили

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Бив і принижував, а потім вигнав

Олена любила свого чоловіка, не дивлячись навіть на те, що він бив її, принижував. «Він про неї ноги витирав, а вона любила його і весь час посміхалася і казала, що все у неї добре, все нормально. Нікому не показувала, що у неї відбувається, приховувала», – пояснює знайома.

Але дев’ять років тому вони все-таки розійшлися. «Це навіть не вона була ініціатором розлучення, це чоловік її вигнав і подав на розлучення. Вона з дитиною змушена була піти гола і боса. Перші півтора року вона жила в якійсь кімнатці в гуртожитку. Але вона все-таки відсудила у чоловіка половину квартири. І не дивлячись на те, що житло було шикарне, родичі спеціально продали його за копійки, тільки щоб Оленці не дісталися гроші».

Колишній чоловік Олег на суді

Факти

Жінка зуміла заробити потрібну суму і знову придбала 2-кімнатну квартиру для себе і сина. І знову заходилася її облаштовувати. Друзі кажуть, що жінка працювала не покладаючи рук, рано вставала, пізно поверталася з роботи. Але у неї була мета – щоб у її сина було все. Хоча сама вона виросла в скромній сім’ї, її батьки звичайні трудяги.

А через кілька років у неї був роман і вона народила другого сина, якому зараз всього п’ять років. Знову заміж вона не вийшла, ще будучи вагітною Олена Лісова зуміла придбати нову трикімнатну квартиру. Правда, це була всього лише бетонна коробка, яку знову доводилося піднімати з нуля. Тільки два роки тому вона закінчила там ремонт.

Допомагала їй у цьому ще одна подруга, яка стала хрещеною молодшого сина. Дуже часто малюк залишався у хресної, тому що Олені весь час потрібно було працювати і доробляти житло.

Колишній чоловік заманив за місто

А 15 жовтня їй зателефонував чоловік, представився знайомим, мовляв, навіть був у них на весіллі 23 роки тому. І запропонував приїхати до нього в Бориспільський район, мовляв, є об’єкт, хотів домовитися про ремонт. Лена, звичайно, вирішила їхати.

«Якщо б вона знала, що там буде її колишній чоловік, вона б не поїхала. Вони після розлучення не спілкувалися, навіть старший син не хотів його знати. Адже Все відбувалося на його очах, і скандали і розлучення. Лена його правильно виховувала, він навіть їй на будівництвах допомагав ще в школі, сміття будівельний з одним виносив копійку так заробляли», – каже її подруга.

Поліція відшукала авто вбитої жінки в гаражі колишнього чоловіка

Нацполиция

Вранці жінка завезла сина в садок і на своєму Ленд Ровері виїхала за Київ. Там її зустрів чоловік і її колишній чоловік. Вони відібрали сумку, телефон і почали її бити, потім наділи наручники і повезли в ліс. У Олени виявився другий телефон, з якого вона встигла відправити СМС хресної молодшого сина . У ній вона повідомила, що її схопив колишній, вона в наручниках знаходиться в машині.

Як розповіли в поліції, чоловіки вивезли її в ліс і стали жорстоко бити, а потім перерізали горло і закопали в ямі. Машину вони заховали в селі Київської області. Поліція знайшла в авто биту і лопату. А в гаражі колишнього чоловіка виявили речі вбитої.

Вбивство сталося в районі села Вороньків

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Сподівалися до останнього

У поліції вважають, що чоловіка вбили Олену заради наживи. Друзі та рідні загиблої не можуть пояснити, чому колишній чоловік так вчинив.

«Це якась ненависть. Те, що їй в житті все вдалося, є житло, автомобіль, робота. Але так Лена і орала все життя, буквально рвали зубами роботу. Ми до останнього сподівалися, що вони ховали її заради того, щоб виманити гроші у сина. Але навіщо вони її вбили, в чому логіка? Вони її буквально забивали в лісі!», – засмучується подруга.

Один колишнього чоловіка показує поліції місце злочину

Нацполиция

Молодший син Олени, 5-річний Микита знаходиться під опікою хресної. Старшому синові 22 роки, можливо, він оформить опікунство над своїм братом.

Зараз обох підозрюваних – 44-річного колишнього чоловіка Олени Олега і його 55-річного спільника – суд заарештував на два місяці без права внесення застави. Їм інкримінують статтю 146 викрадення людини і ст. 115 умисне вбивство.