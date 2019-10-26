Європейський виклик для Зеленського: чому українська партія влади втрачає довіру на Заході

У четвер ввечері в Афінах почався конгрес європейської групи АЛДЄ – «Альянсу лібералів і демократів за Європу». Подія, у якого в попередні роки взагалі не було шансів привернути увагу в Україні, на цей раз може з’явитися в новинах.

У цій зустрічі АЛДЄ вперше бере участь українська партія влади – «Слуга народу» (СН). Дуже скоро СН повинна отримати повноправне членство в цій групі, а ліберали, за задумом, стануть головним партнером (і, відповідно, «захисником») чинної української влади в ЄС.

Про це йдеться у публікації «Європейської правди».

Але цей текст – не лише про партійні домовленості. Це лише деталь в загальній картині.

Ця картина несе реальні виклики.

Оскільки у той час як «Слуги народу» зосередилися на дружбу з лібералами, у всіх інших європейських політичних групах зростає скепсис щодо нової української влади. Його вже не приховують.

Це вже проявилося в новому Європарламенті, де критики на адресу офіційного Києва звучить більше, ніж компліментів. Перестав працювати навіть аргумент про те, що влада нова, і їй потрібен час, щоб показати результати.

Процеси поки ще не стали незворотними. Проте в команді Зеленського повинні усвідомити, що одна тільки дружба з лібералами не допоможе вирішити проблему. Яка до того ж здатна перетворитися в проблему не тільки партії, але і всієї України.

«Зелені» проти зелених

Коли кандидат у президенти Володимир Зеленський, а за ним і його новостворена партія вибрали зелений своїм «корпоративним» кольором, це здавалося цілком логічним. Ніякої «зеленої ідеології» за цим вибором не стояло – просто гра слів, обігрування прізвища кандидата.

До речі, ще тоді активісти відзначали, що програма кандидата Зеленського обходить увагою екологію, і його співпрацю з «одноколірними» європейськими партіями може не скластися. Але мало хто уявляв, що проблема може дійти до таких масштабів. До того ж – з причин, ніяк не пов’язаних з екологією.

Європейська політика – річ дуже персоніфікована, і особливо це проявляється в Європарламенті. Серед 751 депутата, працюючих у цьому органі, є фахівці в дуже різних сферах, тому є традиція доручати окремі напрями тим депутатам, які найкраще в них розбираються; а далі ці депутати формують думка всієї фракції або навіть всього ЄП.

І політика щодо України – не виняток.

У групі Зелених, яка істотно посилилася в новому скликанні Європарламенту, «відповідальної» за нашу державу стала німкеня Віола фон Крамон-Таубадель. Ще на початку осені вона не приховувала скепсису щодо дій нової української влади, а зараз її критика стала просто розгромною.

Варто ще раз підкреслити: йдеться не про думку окремого депутата.

Віола фон Крамон-Таубадель – офіційний спікер з українських питань від групи “Зелених”, в яку входять 10% депутатів Європарламенту, тобто досить потужної сили. Раніше вона була депутатом німецького Бундестагу, ще тоді цікавилася Україною і не раз бувала в нашій країні. Але з новою владою спільну мову, очевидно, не знайшла.

Її колеги по партії налаштовані ще більш критично. Так, днями, під час візиту міністра Вадима Пристайка в Брюссель, саме від «зеленого» депутата, ірландця Міка Уоллеса, прозвучало маніпулятивне звинувачення в тому, що, мовляв, в Україні посилюється вплив «неонацистів», яких до того ж нібито підтримує українська влада і особисто президент. Дуже нагадує російську пропаганду, чи не так? Але звучить це від представника «зелених», яких досі не вважали провідниками інтересів Москви!рупорами

Ця переміна особливо вражаюча для тих, хто пам’ятає риторику «зелених» лише півроку тому, коли за Україну відповідала інша німкеня, Ребекка Хармс. На виборах нового складу ЄП вона не балотувалася. Так відповідальною за Україну стала Віола фон Крамон, а позиція фракції дуже швидко змінилася.

Ліберальна дружба

На зустрічі Пристайко з членами Європарламенту свої запитання українському гостю задавали представники п’яти груп ЄП, і тільки від однієї з них, групи лібералів, не прозвучало критики, звинувачень або серйозних зауважень.

Так, це та сама група АЛДЄ, про яку йшлося на початку тексту. У Європарламенті вона функціонує під оновленим брендом Renew Europe за участю також партії «En Marche!» Еммануеля Макрона. У Renew Europe входять 108 євродепутатів, тобто 14% складу ЄП. Це третя за чисельністю група після ЄНП і соціал-демократів.

І знову критично важливим став персональний фактор. Головним активістом «лібералів» у питанні співпраці з Україною є литовець Пятрас Ауштрявічюс, досвідчений дипломат і давній друг України.

Він став єдиним, хто поставив Пристайко питання: «Що ми можемо зробити, щоб більше допомагати Україні?»

На цьому тлі досить логічним виглядає те, що нова українська партія влади обрала своїми інституційними партнерами саме лібералів.

Схоже, що зараз група АЛДЄ найбільш дружньо налаштована по відношенню до нової української влади. Та й по ідеології (якщо її взагалі можна виділити у чинної партії влади) «Слуга народу» найближче саме до лібералам. Принаймні, у питаннях економіки вони просувають саме ліберальні підходи.

Але початок офіційного партнерства з лібералами здатне принести не тільки бонуси. Викликів – ще більше.

В Брюсселі визнають, що союз з АЛДЄ автоматично віддалить «Слугу народу» від всіх інших політичних сил Європарламенту, знизить для них стимули самим виходити на контакт з українською партією влади. Це, звичайно, не вирок: при достатній наполегливості головна партія Верховної ради зможе достукатися і до інших європейських колег і, можливо, навіть скорегувати їх думка… але є одне але.

Поки такої наполегливості не помітно.

В цьому тексті не дарма вже тричі згадується про візит Пристайко в Європейський парламент. Справа в тому, що це поки єдина публічна дискусія членів Європарламенту з представником нової української влади. Наприклад, парламентський комітет асоціації – двосторонній орган, який має забезпечувати зв’язок ЕП та Верховної ради – досі не запрацював, і дата початку його роботи поки що не відома.

І все це – на тлі того, що в головній групі Європарламенту, Європейської народної партії (ЄНП), висловлюють все більше скепсису щодо політики і дій Києва.

Європейські «народники»: не тільки Порошенко

Джерела ЕвроПравды і у Верховній раді, і в Брюсселі підтверджують: рішення «Слуги народу» приєднатися до АЛДЄ не було безальтернативним.

Довгий час в команді Зеленського розглядали також можливість приєднання до «сім’ї» Європейської народної партії – найбільшою і найпотужнішою міжпартійної групи в Євросоюзі, до якої належить, зокрема, Ангела Меркель. Почалися навіть обережні консультації з цього приводу.

Чи була ця ідея є життєздатною? Цілком можливо. Розбіжності в ідеології (Зеленський точно не є консерватором!) не мали б критичного значення. Зрештою, партія Юлії Тимошенко з ідеології є скоріше соціалістичної, але це не заважає їй багато років бути членом ЄНП.

Однак зараз ці роздуми втратили практичне значення. Точкою розриву стало вступ до ЄНП «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Партії двох публічних антагоністів не могли одночасно вступати в одну політичну групу – а значить, «Слуги народу» повернулися до ідеї приєднання до АЛДЄ.

А тим часом в ЄНП, яка залишається найбільшою групою Європарламенту, поступово посилюється скепсис відносно нової української влади.

Про це розповідають численні джерела ЕвроПравды, і це додатково підтвердили ті ж слухання у Брюсселі за участю Пристайко.

На щастя, мова не йде про наднизький рівень, до якого впали відносини з «зеленими».

На щастя, серед «народників» залишилося чимало політиків, які є справжніми друзями і лобістами України – наприклад, литовець Андрюс Кубілюс. Але у великої фракції ЄНП (182 депутата) немає одного «головного по Україні». Нашою державою цікавиться багато хто, і не всі поділяють оптимізм Кубілюса.

Значний скепсис, зокрема, чути від німців.

Приміром, від Міхаеля Галера, вплив якого на рішення по Україні дуже велике, на публічних дебатах в Брюсселі звучали підозри щодо гальмування реформ, зокрема реформи системи охорони здоров’я.

Він не обійшов увагою вже звичні претензії щодо впливу Коломойського на нову владу (про це, до речі, запитали одразу кілька європарламентарів).

А окремо варто процитувати питання Галера про повернення в Україну Валерія Хорошковського. «Пан Хорошковський, якого особисто я зустрічав у часи Янука (так прозвучало в оригіналі. – ЕП), коли він був головою СБУ. Він теж несподівано з’явився. Невже є необхідність зустрічатися з такими людьми, забезпечувати їм контакти з новою владою України?» – дивувався він.

(І, до речі, переконливої відповіді від Пристайко на ці питання на дебатах не прозвучало).

Ще один «генератор ризиків» для України в Європарламенті – колишній президент Румунії Траян Бесеску, який ніколи не був у числі «адвокатів України», але зараз приділяє нашій країні велика увага. І це для нас – швидше за фактор ризику.

Що це означає?

Підсумовуючи, варто зазначити: мова йде не просто про загрози для «Слуги народу» або для Зеленського. Тому що втрата довіри з боку європейських політиків автоматично означатиме також зменшення уваги до України.

Ситуація непроста, хоча і не критична.

Поки що навіть ті, хто критикує офіційний Київ, вважають, що Європа повинна допомагати стримувати російську агресію.

Але без довіри до уряду, без підтримки реформ з боку ЄС практична допомога України має всі підстави піти на спад. Адже досі саме Європарламент був драйвером проукраїнських настроїв у Євросоюзі. У разі його розчарування Україна неодмінно відчує наслідки.

На щастя, не пройдена точка неповернення. Але вкрай не вистачає проактивности з боку української влади, яка б зупинила рух до цієї точки. Для цього доведеться працювати на всіх майданчиках: і в ПАРЄ, і в спільних органах з Європарламентом, і у співпраці з Бундестагом та іншими національними парламентами.

Звичайно, якщо «Слуга народу» відчують серйозність ситуації. А ще – якщо будуть реальні аргументи, реальні дії уряду та парламенту, які дозволять хоча б поступово переконувати європейців у тому, що Україна залишається на шляху реформ.

Бо без цього всі роз’яснення і переконання будуть марними.