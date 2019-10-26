На Одещині чоловік підпалив автомобіль митника

В Одеській області чоловік підпалив автомобіль одного з керівників митного поста Чорноморський.

Про це повідомили у поліції області, передає УНІАН.

Так, 25 жовтня в поліцію повідомили про загоряння автомобіля на автостоянці одного з підприємств у Чорноморську.

Камера зафіксувала, як близько 16.00 невідомий чолові підбіг до автомобіля Subaru Tribeca, який був припаркований на вулиці Промисловій, вилив щось на нього і втік, а авто відразу спалахнуло.

Невдовзі полум’я перекинулося на припаркований поруч Mersedes Sprinter з рентгенівським сканером Rapiscan, який одного з керівників митного поста Чорноморський В’їхав ячеславу Харченку. За даними представника митниці, полум’я пошкодило рентгенівську установку.