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ЗМІ дізналися про зникнення в Сирії 50 ув’язнених росіянок з дітьми

26.10.2019

СМИ узнали об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок с детьми

Близько 50 росіянок з дітьми пропали в північній Сирії в результаті масового втечі з табору полонених. Зараз їх місцезнаходження невідоме, повідомляє ВВС.

За даними ЗМІ, всі вони раніше були затримані за зв’язки з організацією «Ісламська держава» (заборонена в Росії). Видання з посиланням на одну з жінок уточнює, що відступали курди вигнали їх у пустелю, а потім їх затримали воювали на стороні Анкари сирійці, після чого сліди жінок губляться.

Табір спорожнів, частину залишили його затримана і знаходиться у центрах утримання на території Туреччини, а також в спеціальних таборах в провінції Алеппо, підтверджує телекомпанії TRT.

Представники Росії офіційно поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про початок операції «Джерело світу» на північному сході Сирії. Через тиждень, 17 жовтня, турецька сторона домовилася з США про припинення вогню, щоб курдські формування встигли покинути прикордонні території. 23 жовтня Туреччина оголосила про припинення військової операції на північному сході Сирії, однак припустилася ймовірність її відновлення «при необхідності».

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