Названо список країн, де українці зможуть отримати подвійне громадянство

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що таким чином співвітчизники, які хочуть допомогти батьківщині, зможуть найбільш ефективно використовувати свій потенціал.

Він підкреслив, що це його особиста думка, а також назвав перелік країн: Канада, США, Угорщина і Румунія.

«Якщо в українському уряді з’являться нові представники діаспори, які будуть готові працювати на нашу країну, то ми зможемо ефективно співпрацювати з ними, тому що у нас вже буде готова модель. Нам не доведеться вигадувати ніяких схем», — сказав Кулеба.

Віце-прем’єр зазначив, що таке рішення допоможе утримати мільйони українців, які хочуть підтримувати зв’язок з батьківщиною. Крім того, це врегулює питання наявності паспортів Угорщини у деяких громадян, які виходили для вільного переміщення по країнах Євросоюзу.

Однак політик категорично проти отримання громадянства Росії, оскільки вважає, що таке право не повинно застосовуватися до країни-агресора.