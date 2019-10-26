Росія стала в Сирії живим щитом для ісламістів, які готуються до знищення Ізраїлю

Єврейська держава повинна бути стерта з лиця землі і це «більше не мрія»…

Братство по зброї підполковника Путіна і Командувача Корпусом вартових ісламської революції генерал-майора Хоссейн Солейми також, як і у свій час, дружба Гітлера і Сталіна скріплено спільно пролитою кров’ю. На цей раз не поляків, а до півмільйона сирійців, знищених людоїдським режимом Асада.

Про це пише сьогодні в блозі «Оглядача» відомий російський політолог Андрій Піонтковський.

Загадка зворушливою прихильності Путіна до Асаду пояснюється не тільки фантомними геополітичними рефлексами, хоча такі і наявні у всій російській клептоэлиты. Для Путіна порятунок Асада, утримання його у владі – глибоко особистісна надцінна ідея. Це не про Асада. Це, насамперед, про його – Путіна – власної безпеки.

У параноїдальною картині світу підполковника КДБ демонічні сили світового зла одержимі метою послідовно знищити всіх титанів опору однополярному світу – Мілошевич, Каддафі, Асада і, нарешті, самого Путіна (!). Жахливий кінець Каддафі справив на кремлівського диктатора глибоке враження і укоренил його в цьому переконанні.

З тих пір прикриття дупи Асада стало всепоглинаючої ідеєю російської зовнішньої політики. А сама ця дупа була зведена в ранг сакральної цінності «Русского Мира».

Ну і в якості додаткового бонусу, на жителів Алеппо та інших всяких туркоманах, про існування яких наш національний вождь і слухом не чув, випробовувалися зразки новітньої військової техніки. З батьківською гордістю за новий вигляд російських ВКЗ Путін дбайливо помітив, що вони набувають у сирійської кампанії унікальний досвід набагато ефективніше і дешевше ніж в ході військових навчань.

З такою ж особистої пристрасністю і непохитною рішучістю крокує в Сирії по трупах своїх ворогів інший військовий злочинець генерал Солейми. Весь світ запам’ятав його торжествуючий одиночний Парад Перемоги по руїнах стертого з лиця землі Алеппо. Але на відміну від егоцентрики Путіна у генерала Солейми, відчуває себе частинкою двухмиллиардной Умми, є піднесена езотерична мета, служінню якій він присвятив все своє свідоме життя воїна і правовірного мусульманина.

І ось, забезпечивши, нарешті, протягом декількох років сирійської кампанії необхідний КСИРу плацдарм, Командувач корпусом вартових ісламської революції генерал-майор Хоссейн Солейми зміг з почуттям глибокого задоволення сповістити місту і світу, що знищення Ізраїлю – це «вже досяжна мета».

Він підкреслив, що Ірану, через чотири десятиліття після ісламської революції «вдалося знайти здатність знищити сіоністський режим». Солейми додав, що єврейська держава повинна бути стерта з лиця землі і це «більше не мрія». Мабуть, Солейми вважає, що вартових ісламської революції вже не треба чекати завершення припиненого іранського ядерного проекту і проклятий сіоністський режим можна стерти з лиця землі масованим ракетним ударом з сирійського плацдарму.

Риторика релігійного фанатика, ватажка найбільшої в світі терористичної організації не залишає ніякого вибору генерального штабу ізраїльської Армії оборони Ізраїлю. Як і для будь-якої іншої держави, що зіткнувся з подібною немислимою загрозою. Досить послатися, наприклад, на абсолютно справедливі зауваження таких авторитетних військових експертів як підполковник Володимир Путін і генерал-лейтенант Сергій Іванов.

«Якщо хто-небудь спробує використовувати зброю, порівнянне зі зброєю масового знищення, проти нашої країни, ми відповімо заходами, адекватними загрозу. Де б не знаходилися терористи, організатори злочину, їх ідеологічні або фінансові спонсори. Я підкреслюю, де б вони не перебували.»

«У таких випадках, і я це офіційно підтверджую, що ми будемо наносити удари. У тому числі превентивні».

Перше висловлювання – з виступу президента Ст. Ст. Путіна на засіданні уряду 22 жовтня 2002 р., друге – з його заяви міністра оборони С. Б. Іванова, зробленого ним 28 жовтня 2002 р.

Підполковник Путін позиціонує себе як великий друг єврейської держави.

«Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовним державою, громадяни Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) та Ізраїлю пов’язані сімейними, родинними, дружніми узами» – заявив він в ході недавнього візиту прем’єр-міністра Нетаньяху в РФ.

Ізраїльтяни, і не тільки російськомовні, очікували, що великий друг їх країни і гарант безпеки російськомовних у всьому світі Путін висловить як своє ставлення до відвертих планів свого військового союзника в Сирії.

«Умовляти Іран вивести війська з Сирії – не проблема Росії«, висловився президент Росії Володимир Путін на пленарній сесії Валдайського клубу.

Мовою військових реалій це означає: Так, мені відомі оперативні плани мого бойового соратника в Сирії Хоссейна Солейми . Вони мене не бентежать.

Де-факто російські військовослужбовці є сьогодні в Сирії живим щитом для Корпусу вартових ісламської революції, який готується до «остаточного вирішення єврейського питання». Такий сухий залишок десятирічних спеціальних відносин Нетаньяху і Путіна.

Нетаньяху найближчим часом відправляється з черговим візитом до Москви. Може бути йому варто, на цей раз, скористатися радою покійної Валерії Іллівни Новодворської:

«Подивіться в ці кришталеві очі, на дні яких лежить нескінченна злоба, злоба рептилії до людини».