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«Нам морочать голову!» Забужко розгромила Зеленського за прес-марафон

26.10.2019

Відома українська письменниця і поетеса Оксана Забужко назвала прес-марафон президента Володимира Зеленського шоу, яким відволікають людей від справжніх проблем.

Своєю думкою вона поділилася в інтерв’ю «Фактам», розкритикувавши такий хід глави держави.

«Ось зараз всіх цікавить, на скільки Зеленський переграв Фіделя Кастро під час прес-марафону.Тоді як насправді весь цей марафон не має абсолютно ніякого значення. Завдання Зеленського — створення димової завіси. Він її створює. Нам показують шоу і морочать голову», – сказала вона.

При цьому, письменниця зізналася, що навіть не дивилася конференцію. «Ні. Для мене це був день присудження Нобелівської премії з літератури», – пояснила вона.

 

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