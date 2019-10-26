Забив до смерті всю сім’ю: під Одесою сталося звіряче вбивство

В Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім’ї. Поліція затримала підозрюваного, повідомляє прес-служба НПУ в області.

Встановлено, що 47-річний чоловік забив до смерті свого 46-річного знайомого та його 80-річну матір, а на наступний день повернувся і вбив залишився в живих 82-річного главу сімейства.

Після скоєння злочину він викинув тіла матері з сином у вигрібну яму у себе у дворі, яку закидав мотлохом. Після вбивства пенсіонера, він замкнув будинок, а викинув ключі. Мертвого батька пізніше знайшов старший син.

Незабаром поліція затримала підозрюваного, який часто заходив у гості до своїх жертв. Після затримання чоловік зізнався, що вбив свого приятеля, коли під час застілля той образив його співмешканку. Коли забрати свого сина додому прийшла його мати, чоловік убив і її, тому що боявся, що вона повідомить про злочин в поліцію.

Наступного дня зловмисник п’яним пішов до батька сімейства і вбив, коли той відмовився налити йому вина.

Поліція розпочала досудове слідство за фактом умисного вбивства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Потрійне вбивство під Одесою

НПУ

Потрійне вбивство під Одесою

НПУ