18 убитих, півсотні поранених: «Л/ДНР» зізналися у величезних втратах

З початку жовтня 2019 року в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 18 терористів «Л/ДНР».

Про це в мережі зізналися самі бойовики. Підтверджує скріншот з пабліка сепаратистів опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

«З початку жовтня на Донбасі в обох «республіках» загинули 18 «бійців», 46 поранені (22 важкі)», – сказано в повідомленні.