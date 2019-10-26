«Не наша війна»: Лукашенко публічно відхрестився від «Великої вітчизняної»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився визнавати «Велику вітчизняну війну».

Лідер сусідньої держави в інтерв’ю «Хабар» заявив, що його країна завжди страждала від воєн, що ведуться Росією.

«Білорусь та Казахстан… адже Вони завжди були під чиєюсь батогом. Хтось нами понукал, хтось намагався на коліна поставити. Особливо в Білорусі. Всі ці війни – не наші війни. Вітчизняна війна вісімсот дванадцятого року. Наполеон пройшовся за Москву і назад повернувся – через Білорусь. Все розграбовано, все було знищено», – розповів він.

Також лідер Білорусі зазначив, що з-за світових воєн були знищені мільйони білорусів.

«Потім перша світова війна. Дійшли до того, що від Білорусі залишилась лише вузенька смужка. Частина східних губерній відійшла до Росії, а до Мінська – відійшли до Польщі за Ризьким договором. Потім Друга світова війна, у нас – Велика Вітчизняна війна. Повністю Білорусь стерли з лиця землі. Це не наші були війни. Але ми, тим не менш, сьорбнули горя. В останній війні третина нашого населення втратили», – підкреслив Лукашенко.

Тепер, за словами Лукашенка, Білорусь може сама визначати свою долю, не завдаючи ніякої шкоди сусідам».