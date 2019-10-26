Американці витратили на цукерки до Хелловіну більше 2,5 мільярдів доларів

Американці продовжують витрачати гроші на покупку цукерок до Хелловіну, хоча і обмежують себе в споживанні солодкого. Про це йдеться в новому дослідженні Національної асоціації кондитерів (NCA).

Так, згідно з оцінками NCA, в цьому році на покупку цукерок до 31 жовтня буде витрачено $2,7 млрд. Роздачу цукерок планують 77% опитаних NCA американців.

Шоколад залишається найпопулярнішим ласощами: його воліють 68% учасників опитування. На другому місці — традиційні іриски з кукурудзяним сиропом (candy corn), на частку яких припадає 10%. Решта 9% включають в себе жувальні цукерки, м’ятні льодяники, карамель, льодяники на паличці і цукерки з лакрицею. При цьому більшість респондентів (85%) віддають перевагу кондитерських виробів невеликого розміру, зазначає NCA.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Приблизно 90% батьків хочуть скористатися Хеллоуїном, щоб поговорити зі своїми дітьми про необхідність дотримуватися помірності у споживанні солодощів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на День всіх святих прийнято вбиратися нечистю, вимагати солодощі і вирізати світильники Джека з гарбуза. Але так було не завжди.

За матеріалами «Кореспондент»

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