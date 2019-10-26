Люди хочуть відведення військ, — Зеленський — добровольцям у Золотому

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з добровольцями в Золотому заявив, що цивільне населення хоче відводу військ, передбаченого домовленостями в Мінську.

«Люди хочуть відводу», — сказав Зеленський, додавши, що розуміє побоювання добровольців. Разом з тим, він заявив, що потрібно робити все для закінчення війни.

«Тут наші військові і вони тут головні, при всій повазі до вас», — сказав президент.

Зеленський також сказав, що в питанні повернення українських територій йому все одно з ким домовлятися.