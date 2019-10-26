Заступник мера Дніпра заарештували за присвоєння коштів при ремонті моста

Затриманому напередодні заступнику міського голови Дніпра Михайла Лисенка, який підозрюється у привласненні бюджетних коштів при ремонті Нового мосту, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з заставою в 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Лисенка, який обіймав посаду директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, затримали на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду Кривого Рогу. А раніше чиновник був оголошений в розшук.

За версією слідства, Лисенко разом з іншими посадовими особами міської ради та співробітниками підприємства-підрядника за підозрою у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі. Ці дії підпадають під ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Зараз за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області Лисенко обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави 600 тис. грн.