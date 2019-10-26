В п’яти містах України виявили підвищений забруднення повітря

Станом на суботу, 26 жовтня, значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не зазначає”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території України міститься антициклонний характер погоди, що обумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Разом з тим, значне зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському.

Загалом синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов в попередні роки, тому в Україні немає істотних підстав для занепокоєння про стан повітря.

За прогнозами українського гідрометцентру, 28-29 жовтня на території України очікується поліпшення синоптичної ситуації.