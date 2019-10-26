У суботу бойовики вже тричі порушили “тішу”

З початку доби 26 жовтня у зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Бойовики порушували режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Двічі після опівночі та з 7:35 противник вів вогонь від Доломітного по позиціях ООС біля Новолуганського, застосовуючи станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Після 3:40 ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів біля хутора Вільний.

Сілі ООС декілька разів вели вогонь у відповідь та придушували ворожу активність.

Бойових втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів немає.

Протягом 25 жовтня бойовики зруйнували “тішу” 13 разів, поранення зазнав один український військовий, його евакуйовано до військового мобільного госпіталя, стан здоров’я— задовільний.

Двоє бійців ООС отримали поранення різних ступенів внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, їх доставлено до медичних закладів.