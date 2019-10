Селена Гомес вышла в свет в жакете на голое тело

27-летняя певица умеет удивлять своих поклонников. В повседневной жизни Селена Гомес не вылезает из спортивной одежды, а на светских мероприятиях приковывает к себе все внимание, появляясь в ослепительных нарядах.

В последнее время Селена Гомес появлялась на людях в довольно странном виде: то забывала расчесать волосы, то выходила на прогулку без бюстгальтера, а то и вовсе составляла аутфит так, словно одевалась вслепую. Многие решили, что певица опустила руки и перестала за собой следить, однако это не так. 23 октября она доказала, что умеет выглядеть на все 100.В этот день артистка отправилась в музыкальную студию Burbank и выбрала роскошный аутфит. Черный брючный костюм на голое тело Селена Гомес дополнила жемчужным чокером и босоножками на шпильке. Судя по выражению лица девушки, она была вполне довольна своим нарядом и чувствовала себя прекрасно.





Позаботилась Селена и о макияже: девушка выбрала дымчатые смоки, а акцент на глазах сгладила нюдовой помадой. Мягкие локоны Гомес уложила на правую сторону. Выглядела певица эффектно, но по-деловому.





И это неслучайно! На днях у Гомес вышел новый трек, который уже завоевал не только сердца миллионов меломанов, но и рейтинги чартов. Многие уже окрестили песню Lose You to Love Me «новой эрой Гомес».