Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике

Телеведущая наслаждается отдыхом в Мексике

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем и 15-летней дочерью Наной наслаждается отдыхом в Мексике.

Яркими снимками с отдыха знаменитость делится на своей странице в Instagram. На недавних кадрах Маша запечатлена на берегу океана. Ефросинина позирует в модном купальнике с завышенной талией и накидке в тон купальному костюму. “Витамин D”, – коротко подписала она снимки.

Фанаты телеведущей искупали Машу в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру.

“Вы как изящный фламинго…..нежная, воздушная, утонченная”, “Богиня”, “Вы прекрасная”, “Какая фигура, какая женщина”, “Красотка”, “Ноги они восхитительны как и все остальное”, “Ой, ну какая красивая все-таки женщина”, – восхищаются поклонники под постом телеведущей.

Кстати, в Мексике также отдыхают звездные супруги Настя Каменских и Потап. На днях певица показала снимки, на которых запечатлена в белом бикини и прозрачном платье телесного цвета. Артистка позирует на пляже и выглядит очень счастливой.