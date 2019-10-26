Юрий Романенко: Обозначились три главные неудачи Зеленского

На сайте Главред состоялся чат с политическим экспертом, руководителем политических программ Украинского института будущего Юрием Романенко.

Общаясь с читателями, он рассказал, почему сценарий «заморозки» конфликта на Донбассе – сегодня оптимальный для Украины, какие «красные линии» нельзя пересекать власти в попытках урегулировать ситуацию на востоке, в каком случае Украине лучше отказаться от возвращения Донбасса, почему широкомасштабного наступления России не будет, а также почему нам не вернуть Крым даже в среднесрочной перспективе.

Кроме того, политический аналитик рассказал, правильно ли ведет себя Владимир Зеленский, выстраивая политику с США, оказавшись меж двух огней – Трампом и Байденом, что будет с нашей страной в случае развала России, почему стала снижаться поддержка Зеленского и его команды, грозят ли посадки Порошенко, Гладковскому и другим, что может расколоть фракцию Слуга народа, какие решения «зеленой власти» откровенно пугают, почему парламентское объединение за возвращение Кубани – это проявление идиотизма украинской политики, а также объяснил, чем Украина заслужила такие комплименты с его стороны, как «жаба», «клоп-вонючка» и «страна-лох».

Представляем стенограмму чата с Юрием Романенко.

polit_ua: Свіже опитування КМІС показало, що за останній місяць вперше почала падати підтримка Зеленського, Гончарука і Разумкова. Як гадаєте, що підкосило їхні рейтинги? Епопея з формулою Штайнмайера? Чи збережеться така тенденція в майбутньому? І чи допоможуть затримання Пашинського, Гладковського і хто там ще потрапить під руку знову наростити популярність перших осіб держави?

Юрий Романенко: Сказалось несколько факторов. Первый – история с формулой Штайнмайера. Второй – политика в отношении ФОПов, а также неудачные экономические законы, которые Верховная Рада напринимала уже и продолжает принимать. Третий – первые скандалы вокруг отдельных представителей Слуги народа, в том числе и сам Зеленский начал «бить в штангу».

В принципе, снижение поддержки власти обществом – это естественный процесс. К тому же, сейчас пока еще преждевременно говорить о том, что случился обвал рейтингов.

Однако тенденция очевидна: когда команда Зеленского сконцентрировала власть в своих руках после парламентских выборов, у нее исчезла возможность петлять. А принятие ею тех или иных решений вступает в конфликт интересов с определенными социальными группами, например, с теми же ФОПами. А это, соответственно, порождает ответную реакцию.

И, поскольку у самого Зеленского и его команды получился провал коммуникации с обществом, они начали терять положительное отношение общества к себе.

Поможет ли исправить ситуацию задержание Гладковского и Пашинского? Это зависит от того, сумеет ли команда Зеленского довести эти дела до конца. Мы прекрасно помним, как задерживали Насирова и много кого еще, но – где они сейчас? Потому тот факт, что сейчас кого-то задержали, еще ничего не значит. Ефремов просидел в СИЗО почти пять лет, но вышел на свободу, так и не будучи осужденным. Вынесение обвинительных приговоров и посадки пока что «вилами по воде писаны».

Тем более, Пашинского тянут не за его серьезные дела, а за какую-то мутную историю, скорее, криминальную, а не имеющую государственную важность. А именно то, что творили Пашинский и компания в «Укроборонпроме», да и вообще, с бюджетными потоками, заслуживает тщательного расследования и наибольшего наказания. То же касается и Гладковского.

А пока что эти задержания содержат в себе, скорее, пиар-составляющую.

Еще перед президентскими выборами я говорил, что у Зеленского будет лишь один ключевой ресурс быстрых успехов – это справедливость. Посадки отъявленных злодеев, которых накопилось немало за времена Януковича, Ющенко и Порошенко, да и при самом Зеленском уже начинают развиваться разные схемы – это единственное, что можно сделать быстро, когда у тебя в руках есть вся полнота власти. У Зеленского вся полнота власти есть, поэтому грех этим не воспользоваться.

Похоже, после того, как команда Зеленского «ударила в штангу», она зашевелилась, что мы и видим на примере Пашинского, Гладковского и других из этой оперы.

Посмотрим, как будут работать суды. Ведь они, как и раньше, легко покупаются. Да и вся правоохранительная система работает из рук вон плохо. Так что принципиально пока что ничего не изменилось.

Юрий Романенко / УНІАН

danylo_kruk: Навіщо в Раді створене об’єднання за повернення Кубані? Це – троллінг росіян, популізм і самопіар Гончаренка чи справжні наміри Києва? Взагалі, чи варто Києву задуматися над поверненням Воронежчини й Кубані, доки він не може дати раду з тими територіями, що є зараз?

Юрий Романенко: Это – идиотизм.

Таким пиаром и идиотизмом проникнута вся наша политическая система. Ведь здесь не важна суть, не важно, что будет делаться в этом направлении. Здесь главное – закинуть какую-то «обертку», которую съедят журналисты и будут обсасывать пару-тройку дней. А когда все об этом забудут, вбросят какую-то новую тему, например, про возврат польского города Хелма или белорусского Пинска. Что-то подобное придумают – и будет новый срач.

На такие новости я вообще не обращаю внимания.

Кто такой Алексей Гончаренко? Чем он прославился? Тем, что надевал костюм клоуна? Это – шут. Ему место – в «Лиге смеха». У нас просто произошло неполное замещение депутатов из парламента «Лигой смеха», и наоборот, поэтому есть такие эксцессы. Люди до сих пор не переориентировались.

Особого вреда от этого объединения не будет. Россияне будут использовать в своей пропаганде и такие вещи, 250 других вещей, независимо от того, что будет говорить Гончаренко. Потому что у самих россиян богатая фантазия, и им не нужен Гончаренко для того, чтобы придумать какую-то чушь, с помощью которой они будут троллить нас и пытаться создавать нам проблемы. Поэтому нет смысла думать об этом.

Украина сейчас – настолько токсичное государство. В нашем падении до дна нет пределов, потому что каждый раз, как мы падаем на дно, оттуда кто-то стучит – и мы пробиваем очередное дно.

И так мы в своей экосистеме, нам уютно. Наша миссия в том, чтобы показывать всему миру, как не нужно жить. И мы в этом очень успешны. То есть, существуют успешные государства (например, Израиль или Сингапур), которые показывают всем пример, как нужно жить. А Украина пока что живет так, чтобы показывать всем, как не нужно жить. И все это так органично, мы так хорошо себя в этом чувствуем, что мы можем просто наслаждаться этой функцией и не придумывать разных глупостей, что мы можем повторить чей-то успешный опыт. Я думаю, что уже не можем.

Edmon: В преддверии инвестиционного форума, который должен пройти в Мариуполе, хочется поинтересоваться, а какие направления и отрасли могут быть интересны иностранным инвесторам в Украине, на что они могут клюнуть? Какие регионы и в каком плане могут быть интересны им?

Юрий Романенко: Не важно. Никакие инвесторы в Украину не пойдут, тем более, на Донбасс. Потому что здесь нет никакого инвестиционного климата, и сама Украина не представляет никакой инвестиционной ценности. Это все – наши фантазии. До того момента, пока мы сами не изменимся, пока местный бизнес не начнет вкладывать деньги, никакие иностранные инвестиции сюда не зайдут.

Посмотрите, сколько уже форумов такого рода было проведено. У нас ежегодно проводится экономический форум в Киеве. И что после этого меняется? Ровным счетом ничего. На все эти форумы приезжают какие-то советники, юристы, которые просто хотят поживиться на определенных сделках. А серьезных инвесторов там никогда не бывает.

На днях British Tobasco заявила, что выходит из Неженской табачной фабрики, потому что в Украине ужасный инвестиционный климат. А новое правительство все так же идет по пути «граблей» предшественников: повышает налоги, создает проблемы для украинского бизнеса и т.д.

Потому, если вдруг кто-то из представителей иностранного бизнеса прочтет эти строки, то я им настоятельно рекомендую ни в коем случае пока что не вкладывать в Украину, потому что это будет пустая трата денег и времени.

Тим: Насколько справедлив и оправдан призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»? Нужно ли это делать, на ваш взгляд? Второе. Украинский сегмент Фейсбука на днях закипал от приезда в Киев российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Ждем Скабееву с Соловьевым в гости?

Юрий Романенко: Это совершенно неважно. Ни одно, ни второе ничего ни в коей мере не изменит. ООН может требовать что угодно. А смысл? Закроют тут «Миротворец» – сайт будет работать на каких-то «бэкдорах» и в непонятных юрисдикциях вроде архипелага Тувалу. И кто его там закроет?

Я вообще не слежу за судьбой сайта «Миротворец», потому что он давно превратился в помойку, которая в угоду СБУшников, которые раньше обслуживали Порошенко, вписывала туда всех, кого только можно. Они вписывали даже Юлию Тимошенко, и что? Она не прошла в парламент?

Вначале, когда сайт «Миротворец» только появился, он имел какое-то влияние, а сейчас это просто помойка.

А то, что украинский сегмент Фейсбука «закипал» от приезда Корчевникова… Ну, закипел, и что? Уже и забыли. Он точно так же «закипит», когда приедет Скабеева или Соловьев. «Покипит», и все. Какая угроза в случае приезда в Киев для всех этих российских пропагандистов? Никакой. Украинское государство – это импотент, реакции не будет. Поэтому на все эти новости и события нет смысла обращать внимания.

Юрий Романенко / УНІАН

Petrov: Почему иностранные компании бегут из Украины – то Skoda, то British American Tobacco, то другие? И смена власти не помогла удержать их тут…

Юрий Романенко: Потому что в Украине они не могут нормально зарабатывать деньги. Иностранные компании всегда приходят в другую страну для того, чтобы заработать. Если заработать в стране невозможно, то и компаниям в ней делать нечего. Нет нормального порядка – нет и инвестиций. Никто в Украину не будет заходить только потому, что тут – умные и красивые украинцы.

Pavel: Выгодно ли российской стороне широкомасштабное наступление на Украину или возвращение к горячей фазе боевых действий на Донбассе? Из-за чего российское командование может перейти к такому сценарию?

Юрий Романенко: Думаю, что сейчас это невероятно. Зачем русским куда-то торопиться, когда они вполне могут попытаться добиться всего в рамках нормандского формата и в переговорах с Зеленским, используя его неопытность?

Сценарий обострения на Донбассе возможен в том случае, когда начнется новая волна глобального кризиса, и во всех государствах возникнет множество проблем. И, соответственно, россиянам будет необходимо переключать внимание с экономических и социальных проблем на что-то другое. В этом случае российское руководство может запустить на Донбасс своих прокси. Тем более, если Украина и дальше будет так пикировать, как сейчас, то не составит никакого труда провернуть такой сценарий и пощупать Украину на предмет того, может ли она еще что-то потерять.

А сейчас – нет, этого не будет. Россия настроена закрыть свои вопросы в рамках нормандского формата.

Sidor: Кто может стать преемником нынешнего хозяина Кремля? Вы видите потенциальных претендентов? Кто-то называет Медведева, кто-то Стрелкова – ваша версия?

Юрий Романенко: Не имею понятия. Думаю, и Кремль этого не знает. Кто бы ни стал преемником Путина, для Украины это ровным счетом ничего не изменит. Пока Украина будет такой слабой и бесформенной, она будет иметь проблемы хоть с Путиным, хоть с Медведевым, хоть с другим идиотом типа Стрелкова, который внезапно может выскочить.

Вопрос нашей перспективы зависит от того, опомнимся ли мы и начнем ли делать правильные шаги. Если мы не опомнимся, то наши соседи, в конечном итоге, раздерибанят Украину, как всегда это делали.

Украинцам не нужно заморачиваться тем, кто будет в Кремле. Они на это все равно ни коим образом не влияют.

Кроме того, кто бы ни был в Кремле, он будет создавать проблемы для украинцев, потому что у нас экзистенциальный конфликт с россиянами.

Нужно думать о себе, о том, что у тебя в кармане, как живет твое домохозяйство, насколько оно успешно. Чем более успешные домохозяйства в Украине, тем более успешная страна, и тогда что-то может перемениться к лучшему. А если у нас большинство будет нищебродами, то оно будет только сидеть и обсасывать новости, которые им подают с экранов телевизоров. Они переживать о том, что произойдет в Кремле, хотя сами будут сидеть с голой задницей, не понятно где и в чем, нормально не питаясь, а просто влача жалкое существование.

Потому все это – сказки, с помощью которых управляют нищим населением.

Fibi: Интересует ваша оценка российско-белорусских отношений… Как вы оцениваете перспективу их полного политического и экономического объединения и создания союзной державы с царем Путиным во главе? Согласится ли батька с ролью удельного князька?

Юрий Романенко: Беларусь серьезно зависит от России, что определяет пределы ее маневра. И пока так будет продолжаться, перспективы Беларуси будут достаточно сомнительными.

Батька на сценарий слияния не соглашается, мы это видим. Но батька – не вечный, рано или поздно он умрет. Да, и Путин – не вечный. Вот только интересы и планы у России – долгосрочные.

Беларусь сегодня пребывает в орбите России и в ближайшие годы будет оставаться там. Украина должна действовать в угоду своим экономическим интересам, выстраивая отношения с Беларусью. Благо, батька пытается диверсифицироваться, выстраивая отношения и с Китаем, и с Европой, и со Штатами. Это – пример хорошей прагматичной политики.

У Беларуси есть внешняя политика, а у Украины таковой нет. Наша внешняя политика – бесформенная и представляет собой череду противоречивых ходов.

Может быть, Россия со временем и поглотит Беларусь. Это будет зависеть от того, что будет происходить, когда Лукашенко умрет или уйдет от власти (может быть, он на пенсию захочет).

Но пока что можно сказать лишь одно: у России есть контрольный пакет влияния на Беларусь, которое осуществляется и через Таможенный союз, и через ОДКБ, и через другие инструменты. Мы должны исходить из того, что батька может делать перед Украиной любые реверансы, но, если будет большая глобальная заруба, он будет на стороне России.

Юрий Романенко / УНІАН

Dorris: Поддерживаете ли вы законодательную инициативу Дубинского об отмене военного сбора? Почему? Какими будут последствия для армии?

Юрий Романенко: Законопроект об отмене военного сбора – это популистская инициатива, не более того.

Сегодня нет проблем с финансированием армии, но есть проблема с расхищением бюджетов – что оборонного, что государственного, что любого другого. Однако, думаю, что отменять военный сбор пока что не стоит, потому что армия нуждается в нормальном финансировании. И, если Зеленский сейчас пойдет по пути уменьшения военных затрат, договорившись о чем-то по Донбассу, это будет его ошибкой. Потому что армию все равно нужно тянуть дальше. За последние пять лет она начала худо-бедно получать какое-то финансирование, потому что раньше его не было вообще, но этого явно недостаточно.

Так что данная законодательная инициатива – это чистой воды популизм, но, возможно, кому-то он понравится. Однако принципиально такой шаг ничего не изменит. Принципиально ситуацию способно изменить лишь решение по поводу Донбасса и то, как мы будем выходить из этого конфликта. А проблемы, связанные с этим налогом – это частности в рамках разрешения больших проблем.

Wrangler: Песков в ответ на слова Зеленского о том, что вопрос Крыма нужно вынести на обсуждение в «нормандском формате», в очередной раз повторил мантру Москвы: вопрос Крыма закрыт, и точка, Крым не будет обсуждаться ни в одном из форматов. На ваш взгляд, что способно заставить Россию быть более сговорчивой и обсуждать этот вопрос – решения международных судов, санкции, отход Путина от власти, развал России? Почему в вопросе Крыма Россия так принципиальна?

Юрий Романенко: Ничто не способно сделать Россию более сговорчивой в вопросе Крыма. Она не будет возвращать Крым, пока у нее будет достаточно ресурсов, чтобы его удерживать.

Если же у России возникнут серьезные проблемы, и она начнет валиться, то Украине к тому моменту нужно быть достаточно сильной, чтобы суметь все подхватить. Но пока что это – фантастический сценарий.

На днях на «Хвыле» вышло интервью с российским экономистом Дмитрием Некрасовым, где он очень наглядно с цифрами и примерами показал, что состояние российской экономики сейчас очень неплохое. Да, там есть масса серьезных долгосрочных проблем, но в краткосрочной перспективе у них огромный профицит платежного баланса и отличная макроэкономическая ситуация.

Поэтому наши бредни о том, что как-то Крым да вернется в Украину – это, действительно, бредни. Он просто так не вернется. Давайте исходить из того, что даже в среднесрочной перспективе Крым нам вернуть будет очень и очень тяжело.

Либо же должно произойти нечто экстраординарное с Россией, чтобы она была не в состоянии его удерживать. Скажем, Россия в 1913 году и в 1918 году – это две разные России, потому что прошла война, Российская империя развалилась. То есть должно произойти нечто такое, чтобы возникло окно возможностей для Украины. Только при этом и Украина сама по себе тоже должна не развалиться и суметь воспользоваться таким окном возможностей.

Украинцы должны думать о том, как свое государство привести в божеский вид, потому что без таких действий все разговоры про Крым – это фантазии ни о чем.

Andreas: Каковы перспективы подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией до конца года? Какие сюрпризы нас ждут в этой сфере?

Юрий Романенко: Мне сложно об этом судить, поскольку я не нахожусь в переговорной группе. Наверняка, в конечном итоге что-то подпишут. Решение этого вопроса вполне может быть увязано с тем же Донбассом. Здесь слишком много факторов, которые будут влиять на результат, чтобы можно было говорить определенно.

Главное тут заключается в том, что, если Украина не начнет свою внутреннюю добычу газа и не решит вопрос обеспечения себя газом, что нам вполне по силам сделать за три года, даже при небольших вложениях (около трех миллиардов долларов), то наша зависимость от внешних источников газа будет удерживать нас в подвешенном состоянии. И совершенно неважно, от кого именно мы будем зависеть – от России или от кого-то еще. Эти страны всегда будут диктовать нам свои условия.

Украине никто за 28 лет не мешал увеличить собственную добычу газа настолько, чтобы, по крайней мере, не зависеть от внешних источников, а то и стать экспортером. Мы ведь вполне можем несколько десятков миллиардов кубов поставлять другим.

Но пока что все это – в теории, потому что наша элита продажная. Россия ее покупала, подсаживая Украину на «газовую иглу», давала долю нашим политикам – лишь бы Украина не начала добывать свой газ.

Более того, война на Донбассе тоже может быть элементом противодействия России разворачиванию в нашей стране и в этом регионе в частности большой добычи газа. Это компания Shell и пыталась сделать на востоке Украины. Как потом говорили аналитики, война блокировала эти проекты. Война отогнала от этой сферы транснационалов.

А в Харьковской и Донецкой области есть большие залежи сланцевого газа. И если Штаты за десять лет сумели в 15 раз увеличить добычу сланцевого газа, то почему, используя эти же технологии, мы не можем быстро увеличить добычу газа? Это вполне можно сделать, ведь у нас – 1,2 триллиона кубометров разведанного газа. То есть мы можем и себя обеспечить, и экспортировать, учитывая, что нам всего-то нужно 32 миллиарда, из которых около 20 миллиардов кубов мы и так уже добываем.

Но все это не делается только от жадности и нежелания впускать иностранные компании в Украину. Наши элиты не хотят отдавать в разработку западным компаниям месторождения в надежде, что сами рано или поздно освоят эти деньги. А дурачков, которые просто дадут деньги на это дело нашим коррупционным идиотам, которые ждут, когда им кто-то подбросит денег, они начнут разрабатывать месторождения и получать большую маржу, не рискуя при этом своим капиталом, среди транснационалов и внешних игроков нет.

Почему бедные – потому что дурные, почему дурные – потому что бедные.

Юрий Романенко / УНІАН

Vega: Какая судьба может ждать главарей «ЛНР» и «ДНР» – Пасечника и Пушилина: повторят судьбу подорванного в кафе Захарченко, просто потеряют должности или станут активными участниками украинской политики после местных выборов?

Юрий Романенко: Думаю, что все у них будет хорошо. Разве что они перестанут быть нужными российским кураторам. В среде этих кураторов идет постоянная грызня между ГРУ РФ и ФСБ, и, может быть, в результате этого противодействия кого-то уберут. А так, я не вижу ничего, что бы им угрожало.

Fargo: Луценко улетел в Англию учить язык, Гладковского задержали при попытке улететь из страны, Кононенко задержали в аэропорту, но все-таки дали вылететь в Стамбул… Куда это они все летят, как птицы на юг осенью? Действительно, есть предпосылки ожидать громких посадок?

Юрий Романенко:Думаю, ситуация будет заставлять Зеленского кого-то сажать, у кого-то что-то изымать. Рейтинг же нужен… И его устойчивость напрямую будет зависеть от легитимности. Нет легитимности – нет возможности говорить на равных с олигархами. Следовательно, тогда возникает ситуация, когда олигархи меняют одного президента на другого.

Поэтому – может быть, посадки и будут. Но опять-таки все будет зависеть от того, насколько удастся сломить deep state («глубинное государство») и провести полноценную судебную реформу.

Мы с вами – скептики, так как много чего уже видели. В частности, мы видели много молодых прекрасных англоговорящих людей, которые подавали надежды и говорили о том, как все будет хорошо, а потом появлялись какие-то ложные испанские инструкторы, бабло оказывалось где-то в Панаме, а радовались этому баблу только немногочисленные женщины с наколотыми губами, а не народ Украины.

Поэтому пока что у меня весьма сдержанный оптимизм на этот счет. То есть оптимизм окончательно не испарился, но, конечно, «косячит» наша новая власть очень много.

semen_senia: Чому росіяни так болісно сприймають усе, що стосується славнозвісного Кримського мосту? Наприклад, український фільм «Атлантида» Васяновича, який виграв в одній із номінацій на Венеційському кінофестивалі, де показується, зокрема, що Кримський міст завалився, вкрай обурив Скабєєву… Чому вони так носяться з тим мостом, практична користь якого для Росії, здається, не надто виправдовується… Як ви оцінюєте практичну користь цієї споруди?

Юрий Романенко: Прежде всего, я думаю, что в Украине уж слишком заморачиваются по поводу этого моста.

Россияне вполне справедливо носятся с Крымским мостом, потому что он обеспечил новую логистику для Крымского полуострова. Теперь в Крым реально можно перебрасывать намного больше товаров, грузов и людей. Так что это – чисто стратегический инфраструктурный объект, с помощью которого Россия усилила свое присутствие на полуострове на долгосрочную перспективу. Таков функционал этого моста.

Понятно, что нашим людям хотелось бы, чтобы Крымский мост завалился. Но сколько же можно быть такими наивным мечтателями? Почему он должен завалиться? Потому что там какие-то плывуны? Послушайте, да существует куча современных технологий, которые позволяют минимизировать все эти риски! Этот мост стоит уже второй год и нормально функционирует.

Допустим, мост завалится, как того хотят в Украине. В результате этого полностью остановится судоходство в Керченском проливе. И кто от этого пострадает? Украина, прежде всего, потому что все наши азовские порты умрут. Они и так на ладан дышат. Ведь, например, порт в Мариуполе в три раза сократил перевалку грузов. Если завалится Крымский мост, Украина серьезно пострадает – все Приазовье очень просядет.

И Украина к такому сценарию совершенно не готова и не готовится. Мы же не построили автобан вдоль Азовского моря на Черное, мы не построили прямую скоростную железную дорогу. Мариуполь по-прежнему расположен, как на острове. Слава богу, там сейчас отремонтировали автодорогу, потому быстрее можно из Запорожья добраться.

Мы, вместо того, чтобы переживать из-за моста, должны создавать свои инфраструктурные проекты, чтобы изменить текущее положение дел, когда наша страна состоит словно из кучи островов. Вы попробуйте доехать на машине в Кировоград – да вы замучитесь! Вы можете там убить подвеску. Я даже не говорю о поездке из Кировограда в Николаев, где напрочь убитая зерновозами дорога – проще дать крюк в 300 км, чем ехать напрямую.

Так что все эти мысли о разрушении Крымского моста – только наши фантазии. Мы зациклены на какой-то Скабеевой. Кто такая Скабеева? Это – просто ручная собачка, которая выполняет свои функции, не более того. Если Скабеева и ей подобные исчезнут, то в России появятся 250 новых скабеевых, которые будут выполнять точно такую же функцию, и вы их будете точно так же ненавидеть.

Вот, например, когда вы идете мимо частного сектора, и на вас там гавкают собаки, разве вы обращаете внимание на них? Наверное, нет, потому что понимаете: такова функция собак – гавкать. Ну, гавкает Скабеева, и пусть…

Скажите мне, что я некрасивый – разве меня это как-то возмутит? Да мне все равно. Вы мне скажете, что я – некрасивый, а я вам скажу, что вы – дебил. Вас это будет волновать? Наверное, нет. Мы разойдемся и каждый продолжит заниматься своим делом: я вечером играть с Аэлитой, а вы – со своим ребенком, и все счастливы. Эмоциональный баланс не изменится никак.

Так зачем тратить жизнь на каких-то скабеевых и каких-то идиотов, которые выполняют заказной функционал? Меня вообще не интересует, что говорит Скабеева и ей подобные, потому что на мою жизнь это никак не влияет.

Ігор, Дніпро: Багато хто в Україні дуже хоче розвалу Росії. Але якими будуть наслідки в тому числі для нас, якщо така здоровезна країна почне валитися? Бо якось не надто віриться, що українці в цей час будуть лузати насіння, посміхатися і зловтішатися.

Юрий Романенко: Для Украины это будет катастрофа и коллапс, потому что в том состоянии, в котором наша страна пребывает сейчас, она просто не сможет справиться с теми вызовами, которые перед ней будут стоять в случае развала Российской Федерации.

Будет масса вызовов и проблем: переселенцы попрут из Средней Азии, пойдет наркотрафик, грянет какой-нибудь Талибан. При таком сценарии возможна и гражданская война в России. Также вопрос – что будет с ядерным оружием, как мы будем получать нефть, газ и уран, которые сейчас идут из России. Мы до сих пор серьезно экономически зависим от России.

Понятна наша боль и наше стремление досадить России. Но опять-таки, пока мы не являемся силой сами по себе, мы не сможем выстоять, если Россия развалится. А эта сила проявляется в мозгах. Все проблемы от мозгов – как они устроены и как работают. У кого-то они работают, а у кого-то – вообще отсутствуют. Проблема Украины в том, что мы не хотим использовать мозги.

Все это – наше «мрійництво»: мы сидим у разбитого корыта и просто мечтаем, как хрущи летят в вишневый сад и создают там безумную гармонию с природой, а вареники прилетают из кастрюли прямо в широко раскрытый рот вместе со сметаной. Это все скучно.

Юрий Романенко / УНІАН

Rika: Как вы оцениваете тот факт, что Украина сейчас оказалась между двух огней – между Трампом и Байденом; для нас хорошо или плохо, что от действий нашей страны (от проведения расследований) зависит то, какой из кандидатов в президенты США будет «утоплен»? Как Зеленскому выпетлять из этой ситуации, на ваш взгляд?

Юрий Романенко: Для нас это очень плохо, потому что мы стали токсичными для всех: и для американских демократов, и для американских республиканцев. Связываться с нами – себе дороже. Потому никто связываться с Украиной не хочет. У Трампа и так была изжога на слово «Украина», а теперь, после всех этих скандалов с Руди Джулиани, тем более.

В этом нет ничего хорошего. И это «ничего хорошего» возникло только потому, что наша недалекая элита влезла в этот американский срач и со своими куцыми мозгами попыталась разыграть там какие-то комбинации, что на каждом последующем этапе приводило к еще более сложной ситуации.

Мы какие-то выводы сделали? Никаких. Мы видим, как Деркач вновь влезает в эту ситуацию.

А Зеленский правильно делает, что пытается как-то выпетлять из этой истории и говорит американцам: «Это – ваше дело. Мы тут не при делах». Нынешний скандал как раз и позволяет Зеленскому выскочить из этой сложной ситуации на правильных позициях. Он вполне сейчас может говорить: «Ребята, вы там разбирайтесь сами, иначе это будет хуже для вас. Потому что что бы мы ни сделали, мы приносим только несчастья. Над нами – клеймо, печать дьявола. Потому лучше не впутывайте нас в свои дела». Может быть, как раз это и сработает.

Кто бы из кандидатов в президенты США ни победил, если мы не будем формулировать наши долгосрочные интересы, которые не будут пересекаться с американскими долгосрочными интересами, если мы не будем затягивать сюда американцев в энергетический и другие секторы, то мы никому не будем интересны. Потому что отсутствие в Украине большого западного капитала, формирует отсутствие интереса к нашей стране.

Вы знаете, сколько вложил Запад в Казахстан? Около 200 миллиардов долларов! В частности, они инвестировали в Кашаганское нефтяное месторождение. Естественно, Штаты будут цепляться за Казахстан, влиять на него и защищать от России, несмотря на то, что он и в ОДКБ, и в Таможенном союзе.

Так все работает. Если мы хотим, чтобы Трамп орал благим матом на россиян, надо сделать так, чтобы Трамп построил в Украине 20 своих гостиниц, каких-нибудь Трамп-тауэров, в Одессе, Киеве и других городах. В этом случае Трамп будет защищать Украину, поскольку он будет защищать свое имущество.

Нет других рецептов.

А все эти разговоры о том, что «все демократические страны защищают другие демократические страны» – это сказки. В мире полно демократических стран, в частности, в Африке или Азии. Абсолютно нищих стран. И никто за них не вписывается, если там нет серьезного интереса.

И наоборот, на примере Саудовской Аравии мы видим, как американцы закрывают глаза на многие вещи в этой монархии: на то, что там рубят людям головы, что ваххабиты имеют там возможность варить свою религиозную муть и потом на Ближнем востоке разливать. Просто есть Carlyle Group, тесно работающая с саудитами, и она – лучший двигатель саудовско-американских отношений, потому что американцы понимают, сколько денег с этого всего они поимеют.

Украине тоже нужно стать прагматичной. Мы должны начать считать, у каждого в голове должен быть калькулятор. Или у нас дебет с кредитом будет сходиться, а каждую инициативу правительства мы будем процеживать сквозь сито того, что мы от этого получим, а что – потеряем. Или мы будем лохами, которых будут «разводить» все, кому не лень.

Сейчас мы – страна-лох. Нас «разводят» во всем: «развели» с Минскими соглашениями, «развели» с Будапештским меморандумом, «развели» с Большим договором о дружбе с Россией…

Может быть, Украина рада «разводиться», возможно, ей нравится быть жертвой. Послушайте хотя бы наши песни – они все у нас «тужливі», от каждой «бринить сльоза», в каждой кто-то напевает про «нашу долю тяжкую». У нас вся жизнь – боль. Мы должны или от этого нарратива, от этого драматичного дискурса, от курса «вічних поразок» начинать уходить и начинать что-то создавать, или будем оставаться жабой, которая сидит на болоте и всем показывает, как не нужно жить. Потому что жаба – тупая.

Вот и ответ на вопрос, почему к нам не приходят инвестиции. Так мы – жаба!

Zorro: На какие компромиссы, с вашей точки зрения, может пойти Украина ради завершения войны на Донбассе? Где грань допустимого в этих компромиссах?

Юрий Романенко: Есть две «красные линии», которые Украина не должна пересекать.

Первая – это автономия ОРДЛО. Если мы предоставим автономию ОРДЛО, то Украину ждет «парад суверенитетов», и государство в результате развалится. В итоге, мы повторим судьбу Боснии и Герцеговины.

Вторая – это финансовое обеспечение ОРДЛО. Если нам не дадут достаточного финансового обеспечения (5-6 миллиардов долларов в год в течение где-то пяти лет), то финансовое обеспечение ОРДЛО станет для нас торпедой, которая пробьет наше и так тонущее судно, команда которого лихорадочно пытается выкачать воду из трюмов. А судно наше уже, как решето, когда вода заливается во все дыры. То есть, если на нас повесят финансовое обеспечение ОРДЛО, это станет огромной торпедой, которая пробьет в нашем судне брешь ориентировочно в 5 миллиардов долларов в год. Нам негде взять эти деньги, потому что, как мы уже говорили выше, Украина, по большому счету, сегодня в мире никому не интересна и ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию.

Если мы пойдем на поводу у России и сделаем так, как она требует в Минске – пропишем в Конституции автономию ОРДЛО и примем эти территории назад в Украину без какого-либо серьезного финансового обеспечения и фонда восстановления Донбасса, то, будем говорить откровенно, ОРДЛО нам лучше не возвращать. Нам будет дешевле и безопаснее «заморозить» ситуацию, как есть. И это тоже может быть предметом договоренностей.

Только при этом нужно оговорить также миротворцев, которые должны стоять по линии разграничения. При этом мы запустим торговлю, выстроим таможенные посты и загоним Донбасс, как Приднестровье, в рамки, когда предприятия, которые находятся на оккупированной территории, должны быть украинскими налогоплательщиками.

В принципе, так мы можем просуществовать еще лет 20.

Также важно при этом запустить программы по выкачиванию с Донбасса рабочей силы. Потому что она нам будет очень нужна – Украина лишилась много рабочей силы из-за эмиграции украинцев за рубеж и из-за плохой демографии. Мы должны будем и из Крыма, и с Донбасса – отовсюду затаскивать рабочую силу в Украину.

Но опять-таки рабочая сила пойдет туда, где будут какие-то интересные условия и хорошая зарплата. Если мы будем привлекать рабочую силу из ОРДЛО сказками о патриотизме или о том, что в Украине они смогут получить паспорт и уехать на работу в Польшу – это идиотизм. Хотя кто-то именно так и делает, и уже находится в Польше. Но Украина от этого ничего не имеет.

Тарас: Чем аукнется новой власти ее политика в отношении ФОПов?

Юрий Романенко: Она аукнется падением рейтингов и массой проблем. ФОПы – это группа людей с семьями численностью в несколько миллионов человек. Так что власть сейчас создала для себя серьезную проблему. И я думаю, по факту она будет потом принимать еще какие-то законы для того, чтобы проблема рассосалась, потому что ФОпы будут бунтовать.

Все это – грустная история недалекого государственного ума.

Юрий Романенко / УНІАН

Карпенко С.: Для чего Россия меняет этнический состав Крыма, переселяя туда людей из России, что недавно признала официально и ООН? Какие проблемы для Украины в будущем это может создать, когда (и если) Крым вновь станет украинским?

Юрий Романенко: Россия это делает для того, чтобы усилить свой контроль над Крымом.

Украина должна точно так же действовать на Донбассе, в частности, создавать военные поселения. Мы в Институте будущего думали над этим и пришли к выводу, что на подконтрольной Украине части Донбасса на постоянной основе нужно разместить, как минимум, три бригады, то есть 7,5 тысяч человек, построить там городки, построить нормальную инфраструктуру, давать налоговые льготы для бизнеса, который будет с ними работать. Так быстро могут быть созданы условия для нескольких десятков тысяч проукраинских людей, которые станут опорными точками.

Турция работает точно так же. Я катался по Курдистану. Там все так же – военные городки, обнесенные забором, с хорошей инфраструктурой. Там же находится гражданская администрация. А вокруг – курдское море. Там ситуация в каком-то смысле даже хуже, чем у нас на востоке Украины. Но, тем не менее, они успешно там живут и развивают экономику.

Так что для Украины это уже является проблемой. А гадать о том, что будет, когда вернется Крым – это бессмысленно.

Helga: МИД готовит закон, который позволит двойное гражданство. Какие проблемы для нас это может создать, если, например, у нас будут обладатели украинского и российского паспорта?

Юрий Романенко: А какие сейчас у нас есть проблемы из-за этого? У нас многие украинцы, которые работают в России, уже давно получили российское гражданство. Точно так же многие украинцы получили польское или румынское гражданство. Румынское гражданство сегодня стоит 3 тысячи долларов: плати – и через год у тебя будет гражданство.

Кто нам мешает продавать свое гражданство? Просто оно никому не нужно.

Проблема – не в наличии двойного или тройного гражданства, а в наличии либо отсутствии государства. Если есть сильное государство, которое способно выполнять свои функции, то ему по барабану, сколько у гражданина паспортов. Государство в любом случае будет способно выполнять функции арбитража, безопасности, стратегирования и т.д. А если государство слабое, то для него даже молдавское гражданство – это большая проблема, потому что молдаване смогут захватить приграничные районы. Это смешно, но при слабом государстве это так.

Поэтому что с двойным гражданством, что без него Россия может и будет создавать Украине проблемы.

В Сирии нет двойного гражданства, но Россия там активно присутствует. И это ей никак не мешает участвовать в дерибане Сирии, договариваться с Эрдоганом по поводу курдов, туркоманов и еще бог весть кого. России это не мешает играть в Йемене, присутствовать в Ливии, хотя ни там, ни там нет двойного гражданства, как и русского языка.

Как видим, русский язык вообще не мешает активно присутствовать в каком-то регионе, если у тебя есть стратегический интерес. Ты просто нанимаешь какого-то арабоязычного человека, даешь ему «калаш» и какие-то деньги, и он делает то, чего ты от него хочешь, потому что ты платишь. Так происходит во всем мире.

Поэтому все эти страхи по поводу двойного гражданства – очень наивны. Наивно полагать, что двойное гражданство или русский язык что-то усугубляют. Самое большое усугубление, которое у нас есть – это тупые головы. Мы ничему не учимся и столетие за столетием приходим к ситуации «у разбитого корыта» и начинаем громко стонать, почему же мы все профукали.

Поэтому, если мы не хотим с грустными лицами в очередной раз заканчивать историю украинской государственности, то нужно меняться, работать над собой, исправлять ошибки. Тем более, умные люди решения предлагают…

Guru: Возможна ли утрата Россией отдельных ее территорий, учитывая споры с японцами из-за Курил, активное заселение китайцами Сибири и т.д.?

Юрий Романенко: Если вам от осознания этой мысли будет приятно засыпать, то – да, утрата Россией территорий возможна.

Но сами подумайте, к чему этот вопрос. Вам-то что от этого? Ну, потеряет Россия Курильские острова – и что? Ну, красивые острова, правда, засранные медведями и россиянами, но вам-то что? Вы же все равно на этих островах никогда не окажетесь, потому что у вас либо нет денег, либо нет мотивации, чтобы туда полететь.

Все это – украинские мечты о развале России. Они – как мечты Трампа о стене между Штатами и Мексикой. Уже все эту идею обгадили, но Трамп все равно твердит, что стену поставят. Ну, поставят – а что изменится? Что-то там, конечно, упростится, с точки зрения контроля, но все равно мексиканцы будут проникать в Штаты: они будут рыть тоннели, перелетать дронами, пробираться через океан…

Так что не парьтесь по поводу этого. Но если вам будет легче заснуть, то – да, распад возможен.

Никита: Как вам Лукашенко-стайл Зеленского? Есть риск, что увлечется, и мы взрастим своего маленького диктатора?

Юрий Романенко: Яка країна – такі й «маленькие диктаторы»… Будет именно так.

Какой «Лукашенко-стайл»! Это будет просто театр, на котором будут играть самые дешевые оперетты. Весь мир будет хохотать с нас, а мы будем восторгаться, что у нас тут такая драматургия – мол, смотрите, какого диктатора мы взрастили!

Зеленский, конечно, пытается делать что-то в этом ключе. Но пока что эти попытки приводят только к такой формулировке: яка країна – такі й диктатори. Тень жабы, о которой я говорил выше, висит над всем, чем занимаются в нашей стране – сверху донизу, с мала до велика.

Duke: Как изменится украинская политика после прихода в нее такого количества шоуменов, что привнесут они в политическую жизнь из шоу-бизнеса? Вакарчук, выходя на парламентскую трибуну, станет повязывать шарфик на микрофон?

Юрий Романенко: А вы что, не видели, как сейчас выступает Вакарчук? Он недавно на «Плюсах» выступал в «Право на владу». Шарфик, правда, он никуда не повязывал… Он просто нес ахинею про романтический фукуямовский институционализм, о котором выучил в Йеле или Стэнфорде, где он там учился. В детстве мы учили таблицу умножения, а Вакарчуку Фукуяма рассказывал про хорошие институты. И это единственное, что он запомнил. Тут ФОПы визжат, как свиньи недорезанные, потому что наступают на их интересы, а он ни слова об этом не говорит. Зато говорит о каких-то институтах.

Какие институты будут без граждан, без ответственных людей, которые способны без государства зарабатывать деньги и выполнять свои гражданские функции? Но Вакарчук сам же и проголосовал за эти дебильные законопроекты, касающиеся ФОПов, а говорит о чем-то своем.

Я не люблю Вакарчука, как певца, но все-таки он неплохой, как певец. Однако он превратился в ужасного политика.

А что касается шоуменов… Кто-то будет более успешным в политике, кто-то – менее. Может быть, Сергей Притула станет успешным политиком.

На самом деле, все это – нормально. Мы ведь живем в условиях медийной революции, когда появляются новые средства коммуникации, общение расширяется и упрощается, коммуникация удешевляется. Сейчас можно достичь гораздо большего, чем сто лет назад.

Поэтому увеличение количества шоуменов в политике, не только украинской – это объективная реальность. Шоумены востребованы потому, что умеют хорошо коммуницировать. Они способны завернуть месседж в конфетку и хорошо продать.

Но, как видим на примере наших шоуменов, даже хорошие шоумены, которые блистали на подмостках, не понимают базовых вещей, связанных с коммуникацией на этапе, когда ты стал властью. Одно дело, когда ты борешься за власть, и совсем другое – когда ты стал властью. Но они этого не понимают, из-за этого и столько провалов. Поэтому у них Юлия Мендель бросается грудью, отбивая, как заправский полковник СБУ, президента от журналиста Андрушко… То есть действует, как медведь в посудной лавке. Но это касается не только Мендель – «слуги народа» вообще все действуют так.

18 октября, например, «слуги» «кинули» депутатов в аграрном комитете. Должны были собраться в 14.30, но «слуги народа» втихаря провели собрание в 9 утра и только за полчаса до этого сообщили остальным о переносе встречи – и никто не успел прибежать. Понятно же, для чего это делалось: чтобы Тимошенко и другие не устроили на заседании комитета кипиш. Но выглядело это, как говорил классик, «немножко по-дебильному».

И потом власть удивляется, что у нее начинает падать рейтинг, кто-то перестает их любить, а Фейсбук закипает, и люди, которые вчера поддерживали власть, сегодня вдруг начинают гавкать на нее.

Ребят, вы или учитесь коммуницировать, доносить информацию о своих решениях и шагах, учитесь объяснять, или будет падение рейтингов. Ведь точно такая же проблема была у Порошенко – он часто не мог толком объяснить, что именно собирается делать. Возможно, конечно, потому что у него просто не было мыслей о том, что делать, и по этой причине он ушел в архаику и попытался сыграть на вере и мове. Вот и получилось то, что получилось.

У наших «зеленых» товарищей точно такая же проблема. Они делают то, что умеют. Умеют записывать видеоролики – вот вместо того, чтобы осуществлять правильные политические шаги, они создают ролик, в котором выходит Зеленский и что-то рассказывает или показывает. Ну, покажут они еще 20 таких роликов, ну, проведут еще пять креативных пресс-конференций, а дальше?

Кстати, пресс-конференция Зеленского была неплохая, нужно признать. Действительно, не каждый человек выдержит 14 часов общения с прессой, когда приходится слышать в сотый раз повторяющийся вопрос о формуле Штайнмайера.

Ведь журналисты у нас – тоже идиоты. Им дали в редакции задание: спросить президента о формуле Штайнмайера. А то, что до тебя твои коллеги спросили об этом уже 25 раз, им осознать тяжело. Сказали – выполнено.

На примере этой пресс-конференции каждый может понять, как сегодня выглядит наша динозавр-журналистика. У нас все динозавры: динозавры-чиновники, динозавры-журналисты, динозавры-эксперты…

Меня пригласили на эфир одного из телеканалов, где обсуждалась свобода слова. У них была фишка – они постоянно твердили, что новая власть душит свободу слова, мол, прошло сто дней президентства Зеленского, а он не дал пресс-конференцию… Я тогда спросил: «Вот скажите, зачем вам пресс-конференция? Что вы такого там можете услышать, чего и так сами не видите и не слышите? В принципе, вы все это можете узнать через Фейсбук». Мне возражали: «Нет, он должен дать пресс-конференцию!».

Ну, вот, дал Зеленский пресс-конференцию, ответил просто исчерпывающе, как мог, как умел, но на все вопросы. И что мы увидели по этим вопросам? Мы увидели лишь то, что журналисты не умеют задавать вопросы. Так зачем вам тогда пресс-конференция на сто дней, если вы даже не можете сформулировать вопрос!

И так у нас во всем. Приходит к Кличко какой-то народный депутат и говорит: «Прошу обеспечить восемь квартир для моих помощников». Мне пишут, спрашивают: «А что, так можно было? Я тоже хочу квартиру!». Да и я бы не отказался от квартиры, так как уже столько времени снимаю жилье, но ничего, не помер. А тут такая святая простота – почему бы и не попробовать, а вдруг прокатит… А Кличко так думает: «Действительно. Это же помощники народных депутатов! Давайте дадим им восемь квартир». А почему не 80, не 800? А почему не всем помощникам?

То есть все через жопу в нашей стране. Надежды мало.

Юрий Романенко / УНІАН

Дмитрий Кот: Что может расколоть фракцию Слуга народа? Какие люди первыми побегут из нее?

Юрий Романенко: Что угодно. Например, гей-скандал. Если вдруг кто-то окажется геем, в «Слуге народа» начнется большая политическая дискуссия на тему «Могут ли геи быть нашими попутчиками?». Могут – и экономические интересы. Игорь Валерьевич Коломойский может расколоть фракцию? Может! Он вообще все может в нашей стране! Это – такой Карлсон, который способен залететь на любую крышу.

Мы живем в стране, где любая, даже самая безобидная, ситуация, даже маленький прыщик на холеном пальчике депутата от Слуги народа, может взорвать ситуацию.

А самое главное – что вам даст ответ на этот вопрос? Что вы, начнете готовить паек или сбережения? А если об этом спрашивает человек от Порошенко, чтобы понимать, как действовать, чтобы развалить пропрезидентскую фракцию, то это – за деньги.

Панасенко Панас: Все частіше лунають порівняння нової влади з більшовиками. А ви бачите такі аналогії? Вважаєте коректним таке порівняння?

Юрий Романенко: Сравнивать новую власть с большевиками – это было бы слишком масштабно. У большевиков была, по крайней мере, четкая и мощная идеология, поэтому они и победили. Эта идеология касалась будущего в ХХ веке. А у новой украинской власти нет никакой идеологии. Здесь есть юмор, бурлеск, ситуативное реагирование, но – никакой идеологии. Никакой идеологии и быть не может, потому что мы живем в постидеологическом мире. Может быть, в последующие годы какие-то идеологии и появятся, но сейчас этого всего нет. Поэтому команда Зеленского – это не большевики. Разве что похожи некоторые подходы, но по последствиям действий и масштабам это точно не большевики.

Ganni: Как вы оцениваете эффективность и перспективы минского процесса? Бескомпромиссность украинской стороны и ее четкие требования во время встречи ТКГ в Минске на этой неделе – это признак того, что власть испугалась нового штайнмайер-майдана?

Юрий Романенко: Прежде всего, это признак того, что власть начинает осознавать, что ситуация не так проста, как ей кажется. Кроме того, начали приходить новые люди в переговорную группу, что тоже имеет свои последствия. Наверное – позитивные.

Думаю, что минский процесс будет рано или поздно закончен. То, что он совершенно неэффективен, очевидно. Он эффективен только в одном: он хоть как-то «заморозил» конфликт на Донбассе и подвис в непонятном статусе. Но нужно двигаться дальше: «мальчики – направо, девочки – налево». Если «мальчики» и «девочки» из ОРДЛО хотят к нам, то Украина должна выдвигать свои требования, акцентируя внимание на том, что это они хотят к ней, а не наоборот. А раз они хотят вернуться, то это возможно только на тех условиях, которые приемлемы для нас.

Понятно, что украинская сторона готова к определенным компромиссам: провести амнистию в каком-то формате и т.д. Потому что любой конфликт такого рода без амнистии не заканчивается. Но говорить о том, что Украина должна капитулировать, как настаивает Пушилин – это просто смешно.

Пока что нет признаков того, что минский процесс стал эффективным. Но есть признак того, что власть поняла, что, возможно, мы будем действовать по сценариям, которые выходят за рамки минского процесса.

И второй сценарий – «подморозки» конфликта по приднестровскому варианту, на мой взгляд, может стать базовым. Я считаю, что сейчас для Украины – это самый лучший, самый оптимальный вариант, поскольку нам нет смысла возвращать ОРДЛО на тех условиях, на которых настаивает Москва. Для Украины согласие на это будет смерти подобно.

Соединенные Штаты мы сможем привлечь к переговорному процессу только в том случае, если дадим им что-то вкусненькое, например, энергетику. В частности, если позволим Штатам зайти в газодобычу на территории Украины, зайти в поставки сюда нефтепродуктов, построить здесь нефтеперерабатывающий завод или два и работать в масштабах региона Восточной Европы. Тогда Штатам это будет интересно, тогда они будут вписываться.

А если мы просто будем канючить: «Дайте нам ще сто Джавелінів, які ми складемо десь на Яворівському полігоні, і вони там просто лежатимуть», то американцев мы так не заинтересуем. Ведь с Джавелинами – как в ситуации, когда у вас есть в кармане деньги, но вы не можете их использовать: приходите в ресторан, а заплатить нечем, хотя деньги в кармане лежат, и вы вынуждены просто ходить и нюхать ароматы, но не можете воспользоваться деньгами. Так и с Джавелинами. Какой от них толк, если мы не можем ими воспользоваться как оружием?

Skeptik: Зачем Украине новая партия Джавелинов, если и старые стоят нерасчехленные на складах? И ведь не бесплатно же.

Юрий Романенко: Вот у меня дочка Аэлита любит коллекционировать виртуальных драконов. Она постоянно покупает какие-то новые экземпляры или набирает их по очкам. Я ее спрашиваю: «Зачем они тебе в таком количестве?». Аэлита отвечает: «Пап, но это же красиво: я иду, а дракон надо мной летит сверху!».

Та же история у Украины с Джавелинами.

Наверное, людям спокойнее спать с мыслью, что где-то на полигоне стоит сто Джавелинов – нормально, граница на замке. А если нам еще и пришлют те два старых катера класса Island, о которых много говорили, то такие люди будут спать еще крепче. А если потом еще и один истребитель F15 или F16 в Украину пришлют, то это будет такой крепкий сон у всей страны. Как говорится, гарантировано американским качеством и Пентагоном.

Marina: Не про политику, если можно. Поделитесь рекомендациями, как нужно воспитывать ребенка, чтобы получилась Аэлита?:) Пишите больше историй о вашей дочери, каждая из них – шедевр!

Юрий Романенко: Аэлита получилась такой сама по себе, как продукт нашей с женой любви. Наверное, тут больше вопрос генов, а не воспитания. Многие вещи, которые она чудит, происходят не потому, что мы вложили ей это в уши, нет – она была такой изначально. Аэлита всегда была неформатным ребенком и продолжает оставаться такой.

Единственное – мы стараемся дать ей возможность и дальше оставаться неформатной, чтобы огромный потенциал, которым она обладает, реализовался в полной мере.

А так, просто любите своих детей и не жалейте времени на них. Они вам отплатят, когда вы станете старенькими. Если вы их правильно воспитаете, в старости они вам подадут не только стакан воды, но и бутерброд, и свозят куда-нибудь на отдых, и будут уделять внимание, которое нужно всем.

Аэлиту мы отдали в частную школу. Мы понимали, что в советско-украинской школе ей будет не место, так как она очень неформатная. Это было бы мучение и для учителей, и для нее, и для нас. Ее бы там пытались переломать, а Аэлита – очень упрямая. В итоге, неизбежно были бы ненужные конфликты.

А так, у нас отличные учителя. И Аэлита бежит в школу в припрыжку, в отличие от большинства детей, которым сложно вставать на восемь-девять часов. Даже на прошлой неделе, когда мама приехала ее забирать, Аэлита возмутилась: «Почему так рано! Я же просила забрать меня в семь».

Истории будут. Лита, конечно, уже подросла. У нее появились новые увлечения. Думаю, что очень скоро у нас с карточек начнут исчезать деньги, потому что она стремительно осваивает хакерские приемы, ломает коды в играх, чем приводит в ужас.

Если два года назад я покупал ей каких-то драконов или чужих, то сейчас у нее все ушло в онлайн: мы покупаем танки – она серьезно «рубится» в World of Tanks и War Wings (летает на самолетах, покупает «Мессершмитты»). Недавно купил ей Т-34 за 20 баксов. Играет в Minecraft – у нее уже есть свой сервер. Даже с детьми она сейчас знакомится следующим образом. Она подходит к мальчику и говорит: «Слушай, ты в Minecraft играешь?». Отвечает – да. И Аэлита ему говорит: «Тогда приходи на мой сервер, я дам тебе пароль и точку доступа».

Современные дети такие… Иногда Аэлита спрашивает, какие у нас в детстве были игрушки. Я говорю: «Давай, Лита, возьмем ножик, молоток и дощечки – я тебе покажу». Она совершенно не понимает, как можно жить без интернета, без мобильного телефона.

Если старшая дочь, которой сейчас 18 лет, еще как-то может представить все это (она очень умная и с развитым воображением), то Лита даже со своим воображением этого не представляет. Она – из другой эпохи.

Юрий Романенко / УНІАН

Роман Дмитрович: Чего ждать от встречи «нормандской четверки» и личной беседы Зеленского с Путиным, если она состоится?

Юрий Романенко: Думаю, этого не знает никто. У Зеленского есть некие иллюзии по поводу своего обаяния и надежды на то, что Путина он очарует. Но, с другой стороны, на таких переговорах очень важно установление личного контакта и ощущение собеседника. Встреча Зеленского с Путиным рано или поздно состоится. Тем более, мы сами в нее очень упорно залазили.

Когда бы эта встреча ни состоялась, думаю, что Зеленскому не стоит на ней что-либо подписывать, потому что у него еще недостаточно опыта, чтобы оценить все аспекты. Но, в любом случае, ехать и говорить нужно, потому что в ходе такой встречи можно озвучить альтернативный сценарий для наших европейских партнеров, а также наши пределы компромиссов в рамках минского процесса. Я не жду прорыва от этой встречи, но нужно ехать и начинать говорить.

Joker: Як ви ставитеся до політика Вакарчука? Він взагалі є, відбувся як політик?

Юрий Романенко: Я думаю, что Вакарчук не состоялся и не состоится как политик, потому что выглядит как слабая политическая личность. Политика – это не его, и это чувствуется в его месседжах, в его институциональном фукуямовском романтизме. Мне кажется, что ему лучше петь и читать перед сном Фукуяму.

Smithy: Как будет выглядеть «рынок земли по-украински»? Кто больше всего выиграет от этой истории? Ваш совет тем, у кого есть хоть небольшой клочок земли…

Юрий Романенко: Пока что мы не знаем, как в Украине будет выглядеть рынок земли, потому что не знаем, что Рада проголосует. Якось воно буде… В любом случае, это будет именно «рынок земли по-украински», когда те, у кого есть деньги, скупят больше, а у тех, у кого не было денег, они так и не появятся (за некоторыми исключениями).

Что бы я посоветовал тем, у кого есть клочок земли? Даже не знаю. Лично я сажаю грецкие орехи. Когда мои силы иссякнут, и я буду не ходить, а ползать, эти деревья поднимутся на достаточную высоту и начнут давать достаточный урожай, чтобы я себя хорошо чувствовал. Даже если на орехи упадет цена. А это возможно, учитывая динамику взращивания калифорнийского ореха в Китае.

А так, все зависит от того, какой клочок земли. Я же не фермер. Я – такой же юзер, как и вы. И делаю ставку на орехи.

dim-dim: Какие решения и шаги «зеленой» власти вас откровенно напрягают и пугают и как эксперта, и как гражданина?

Юрий Романенко: Первое – политика в отношении ФОПов. Меня это не то что пугает, меня это просто взбесило! Те, кто читают меня в Фейсбуке и слушают в YouTube, уже заметили, как я неистовствую. Это заметили уже даже представители «зеленой» власти. Гетьманцев даже отреагировал на то, что я слишком рагавкался.

Второе – формула Штайнмайера. Это был громкий «удар в штангу», который показал, что нынешняя власть очень плохо понимает последствия всех этих игр по Донбассу. Она не понимает, что не будет легкого решения этого вопроса.

Третье – тот факт, что начал усиливаться Коломойский. Мне кажется, что это опасно для президента. Если Зеленский не будет балансировать и не будет равноудален от олигархов, то, в конечном итоге, он закончит, как всего его «папередники».

И последнее – ухудшение бизнес-климата в Украине. Это мы видим, например, по последним заявлениям табачников о том, что они выходят из Украины. Это – плохие сигналы.

Kreont: Как-то еще при президентстве Порошенко вы говорили, что «проблема Донбасса заключается в том, что у государства нет сколь-нибудь системного видения, как решить проблему ОРДЛО и как вообще выстроить благополучную перспективу Донбасса в целом». А как с этим обстоят дела у новой власти, она обладает таким видением, которым не обладали «папередники»?

Юрий Романенко: Нет, пока что новая власть не обладает таким видением, но она это видение ищет и уже начинает осознавать какие-то вещи. Плюс наличие в качестве переговорщика в минской группе Леонида Кучмы серьезно усиливает Украину и Зеленского, потому что Кучма пользуется большим авторитетом у всех – и у Запада, и у России, и у Зеленского. Со стороны Зеленского привлечение к переговорам такого человека вполне объяснимо и естественно. Если бы кого-то из вас судьба вознесла наверх, и вы стали бы президентом, очевидно, вы тоже сразу бы не могли нащупать нужные рычаги и понять все процессы.

Однако нужно ускоряться. Хотя, с другой стороны, если ты ускоряешься, но у тебя в голове ничего нет, возникает опасность, потому что легко можно наломать дров, как это получилось у новой власти с формулой Штайнмайера. Поэтому Зеленскому нужно быстро учиться. И, кстати, он учится и уже охватил большой массив данных, что показала пресс-конференция.

Потому не все так плохо. А то можно послушать все то, что я говорю, завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище, не создавая паники… Есть и неплохие вещи, которые сейчас разрабатываются на законодательном уровне.

Пока еще не иссяк позитивный запрос общества на перемены, власть может многое сделать. Но если еще несколько месяцев новая команда будет продолжать в том же ключе, что и сейчас, то окно захлопнется.

Жора: Объясните, чем Украина интересна Штатам, в чем их интерес тут? Поверить в альтруизм и бескорыстие американцев как-то сложно…

Юрий Романенко: А нет никаких альтруизма и бескорыстия. Да и с чего вы взяли, что Украина интересна Штатам? Украина – как скунс, как клоп-вонючка, который «воняет» в регионе и создает проблемы для России, Германии и всех остальных стран. Никакой другой функции мы предложить не можем.

Что мы можем предложить американцам? Запустить у нас ракеты? Так у них уже Илон Маск развил свои ракеты. Создать военные технологии? Так в Украине традиционно стырят деньги, ведь тут все так или иначе всегда заканчивается воровством, поэтому и отношение к Украине соответствующее.

Так что пока у Штатов нет большого интереса к нам, как и к другим игрокам. Посмотрите, сейчас США «сливают» отношения с Турцией, история которых насчитывает десятки лет – и какие проблемы! Турция – это член НАТО, огромное влияние на Ближнем Востоке. Если Турция выйдет из НАТО, то Альянс потеряет инструменты влияния на Ближнем Востоке. Но все равно Трамп идет на конфликт.

Но это – Турция. На фоне Турции Украина – это просто бздюлька.

Пока мы не предложим функционал и не покажем, что мы готовы этот функционал выполнять, мы будем жить, как бздюлька, и закончим, как бздюлька.

Я бы сравнил статус Украины со следующим. Вот вы заходите в какой-то погреб, а там в разные стороны разбегаются насекомые по щелям. Ты подходишь ближе, а оно там сидит, забившись в щель, только усики торчат. И ты можешь решать, грохнуть его или нет. Украина сейчас именно в таком статусе.

Мы забились в свою щель украиноцентризма, мним, что мы суперинтересны миру, потому что наши черноземы и еще что-то там кому-то очень нужно. Да кому мы со своими черноземами нужны! Разве что, если кто-то захочет просто по дешевке прикупить чего-то. В Аргентине на открытых аукционах ты можешь купить гектар земли, тоже чернозема, за 800 долларов, и никаких проблем – заезжай и работай. А еще пройдет 10-15 лет – будут вертикальные фермы, на которых будет выращиваться все, что только хочешь. Уже сейчас китайцы выращивают так зелень, и не только. Тогда нам останется эти черноземы предлагать самим себе в качестве еды, сидеть и жрать их.

Все подобные представления, вся эта архаика в нашей голове не дает возможности посмотреть объективно на нас самих.

Так и семьи, которые живут вместе 20 лет – нет ни любви, ничего. Они живут вместе по инерции, несут друг другу какую-то ахинею, ругаются… Вместо того, чтобы просто разойтись и попытаться строить счастье самостоятельно или с другими партнерами, они мучают друг друга, потому что все, что им приносит удовольствие – это срач.

Украина напоминает такую семью, в которой не затихает срач. И вот мы вышли на формулу того, что скрепляет Украину. Срач!

Люди, как наркоманы, смотрят по телевидению потоки помоев, льющихся на них с политических программ и ток-шоу, получая от этого огромное удовольствие. Хотя реально – что там смотреть? Там уже много лет подряд светятся те же самые люди. Мне иногда кажется, что это какие-то Дунканы Маклауды, которые уже 20 лет подряд не исчезают с экранов, причем многих из тех, с кем он раньше бывал на эфирах, уже нет, а они ходят… И самое страшное, что они и внешне не особо меняются.

Это как наша Национальная академия наук, которая выполняет одну-единственную функцию – обеспечивает бессмертие Патона. То есть академия наук и ее лидер – одного возраста. НАН Украины решает проблему бессмертия, причем бессмертия одного человека, и пока что успешно.

Так и эти люди, как вампиры, ходят на телешоу и высасывают из других энергию. А остальные, как безумцы, смотрят и слушают все это, причем все темы по кругу. О земле спорят уже 20 с лишним лет. Что здесь спорить, ребята? Земля либо продается, либо нет. У нас 28 лет земля не продается, но разве вы за это время сказочно обогатились? Нет. Так давайте попробуем землю продавать, естественно, по правилам, которые должны быть разработаны. Чего вы ждете? Какое чудо должно произойти? Вы надеетесь, что спустится какой-то человек с телеэкрана и чудесным образом изменит вашу жизнь, если вы сами не готовы ее менять и при этом ненавидите свою супругу, родителей, людей на дорогах – всех. Но при этом – счастливы.

Если у украинцев спрашиваешь, счастливы ли они, то 67% говорят, что счастливы. Парадоксальная страна!

Pitt: Чим, по-вашому, передусім відрізняються президент Зеленський і персонаж, якого він зіграв, президент Голобородько? Чого б із того, що зробив та робить Зеленський, ніколи б не зробив Голобородько?

Юрий Романенко: Не знаю, сериал не смотрел. Меня хватило на одну серию и некоторые отрывки, поэтому я не являюсь знатоком Голобородько. Потому не могу вам сказать.

Dafny: Як би ви охарактеризували кадрову політику Зеленського – як провальну чи успішну? І чому?

Юрий Романенко: Она отсутствует. Потому что выбирали на должности людей из тех, что были под рукой. Выбирали поспешно. По-другому и быть не могло, если учитывать то, как победил Зеленский.

Поэтому кадровая политика будет, как у большевиков. Помните, как действовал товарищ Сталин в 1937 году, да и раньше? Он так действовал, потому что одно дело – прийти во власть и завоевать власть, а другое – ее удерживать. Старые большевики, которые пришли со Сталиным к власти, оказались нефункциональны, с точки зрения удержания власти и развития государства. Они попросту не умели этого делать. Они были «вечными революционерами». Поэтому Сталин несколько лет потратил на взращивание своих технократов, запустил новые университеты – так кадровый вопрос был решен. Когда появилось новое поколение технократов, было на кого менять старых, и он начал их менять, зачищать.

Думаю, у Зеленского будет так же, только в ускоренном формате. Те люди, которые были хорошими одноклассниками, хорошими друзьями детства и друзьями друзей в Кривом Роге или Квартале 95, все эти люди – не о государственной политике в основной своей массе. Потому что реальные государственные таланты очень редко попадаются и очень дорого стоят.

Если же этого не произойдет, то Зеленский проиграет и уйдет в историю как неудачник. Если же у него включится инстинкт самосохранения и понимание того, что государством должны управлять люди, возможно, неприятные и говорящие противоречащие твоим основным убеждения вещи, которые позволяют тебе принять эффективное решение в данной конкретной ситуации, тогда у Зеленского и у всех нас есть шанс поплыть осознанно и в правильном направлении, а не как говно по реке.

Нас уже 28 лет несет течением, прибивает туда, прибивает сюда, а мы видим в этом какую-то динамику. Никакой динамики нет! Мы просто проедаем то, что нам досталось от «совка» и от наших предков.

Юрий Романенко / УНІАН

Андрейченко О.: На ваш взгляд, та политика, которую проводил Киев в отношении оккупированной части Донбасса на протяжении пяти лет, способствовала желанию украинцев, оставшихся там, выстраивать свое будущее вместе с Украиной или, наоборот, еще больше оттолкнула их от всего украинского?

Юрий Романенко: А какую политику проводил Киев в отношении Донбасса? Она была половинчатой и неэффективной. Конечно же, она ничему не способствовала. Все, кто любят Украину, в основной своей массе уже давно сюда переехали. Те, кто не могут переехать и любят Украину, скрывают свои симпатии, сидят на Донбассе и страдают. А большинство, которое там осталось, не любит Украину. Мы проводили социологические замеры на оккупированной части Донбасса год назад, и результаты очень четко показали то, о чем я говорю.

Не от тех, кто проживает на Донбассе, зависит, вернется ОРДЛО в Украину или нет. Это будут решать Украина, Запад и Россия. Жители Донбасса люди стали заложниками ситуации, в том числе и из-за своей пассивности и индифферентности. Кого-то можно пожалеть, над кем-то можно позлорадствовать, но таковы реалии.

ОРДЛО оказалось чемоданом, который никому не нужен, все хотят от него избавиться. Де-факто он уже и Украине не очень-то нужен. И России он не нужен. Еще в 2014 году я сказал, что тот, кому всучат этот «чемодан без ручки», тот и проиграет.

Аглая: Чем, по-вашему, закончатся уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко? Доведут ли их до конца? Может ли Порошенко оказаться за решеткой? Запад, скорее, будет его защищать или тоже захочет посадить?

Юрий Романенко: Западу на Порошенко наплевать. Он – банкрот.

Сейчас все зависит от того, сумеет ли Порошенко договориться с судами и со всеми остальными или нет, возьмут они от него деньги или нет. Так все и будет. Если деньги не возьмут и найдут состав преступления, то, безусловно, Порошенко посадят.

polit_ua: Якщо судити за підсумками останньої зустрічі ТКГ у Мінську, чи можна вже говорити про те, що Україна відмовилася від формули Штайнмайера і переходить до «плану Б», про який говорив Пристайко, тобто до сценарію з миротворцями?

Юрий Романенко: Нет, пока еще рано об этом говорить. Россия не хочет миротворцев. Поэтому будет какой-то мутант из Минска-2. Или же Украина «забьет» на все и пойдет на «заморозку» конфликта. При этом мы будем договариваться с Европой по поводу развития нашей части, о том, как «заморозить» конфликт с минимальными потерями для всех сторон, чтобы закончить эту историю на неопределенный период в форме ПМР 2.0 (Приднестровская Молдавская республика, – Ред.).

Dan: Для чего Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время войн?

Юрий Романенко: Для того, чтобы у России было меньше международных обязательств, которые она брала на себя, подписывая эти международные договоры.

qwerty123: Как снова получилось так, что «старушка Европа» обыграла весь мир, в т.ч. США и Россию? Хитрый план европутина? Выгнали велибриташку и принялись отстраивать pax romana…

Юрий Романенко: Это – голословное утверждение. Потому что Великобритания сама изъявила желание выйти из Евросоюза. Популистские игры британской элиты привели страну в состояние Квартала 95 за три года, когда весь мир устал ржать по поводу всех этих инициатив насчет Brexit. Вроде бы Борис Джонсон нашел компромиссное решение, похожее на то, что предлагала Тереза Мэй, и они его вот-вот протащат.

А так, честно говоря, мне не совсем понятен ваш вопрос. Европа тут сама была жертвой обстоятельств. Каждый выкручивал под себя. И в ситуации с Brexit Европа все-таки выбила более приемлемые для себя условия, заставив Великобританию заплатить отступные.

Пока что сложно сказать, кто именно выиграл от Brexit.

Mister X: Как с такими возможностями в 1991-ом Украина умудрилась стать Габоном в снегах?

Юрий Романенко: А какие возможности были в 1991 году? Давайте судить объективно. Население мутировало под воздействием социалистических экспериментов, и у него в основном была напрочь отбита инициатива. Элита – такой же мутант, коррумпированный и стремящийся сохранить контроль над УССР в условиях хаоса, который в Советском Союзе и привел к его распаду. При этом царило абсолютное непонимание того, что происходит в мире, как все работает. Все понимающие люди вытягивались в Москву. К тому же, было слишком мало контактов с внешним миром. Люди просто никуда не ездили, не видели других стран, не поддерживали контактов с элитами.

Так что у Украины не было каких бы то ни было супер-условий, которые бы позволяли сделать из нее Францию или Германию.

Потому что экономика тоже была гипертрофирована. Она была частью общего организма. Она выполняла свою функцию. Ее необходимо было перестроить. При этом нужно было хорошо понимать, какие потребности есть в мире, нужно было осознавать, что в мире полно «кидал»: и Европа – «кидалы», американцы – «кидалы»… А мы были и остаемся лохами, которые верили на слово и думали, что выполнение чего-то там, ничего серьезного при этом не делая, приведет нас к уровню Германии или Франции. Таких чудес не бывает. За каждым серьезным успехом стоят большие усилия, кровь, пот и все остальное. Южная Корея, Сингапур, Турция, Польша – масса примеров.

Поэтому в 1991 году у Украины не было каких-то особых возможностей.

Единственная возможность заключается в том, что наше зрелое поколение («поколение Х»), которое, родившись в «совке», пройдя становление и приобретая опыт уже в независимой Украине, попытается что-то исправить. Сейчас Зеленский – это часть этого эксперимента. Посмотрим, что получится.

А так, когда смотришь, в каких условиях все зарождалось, понимаешь, что у Украины не было шансов повторить успех Польши или Прибалтики. Я собирал материал для книги и убедился в этом.

Леон: Юрий, как долго, по-вашему, проживет рада этого созыва? Видите ли вы первые звоночки о том, что досрочные парламентские неизбежны?

Юрий Романенко: Почему же. Честно говоря, не думаю, что Зеленскому будет выгодно разгонять Верховную Раду, потому что он вряд ли уже получит такой результат. Поэтому я думаю, что Рада имеет все шансы просуществовать все четыре года.

Но опять-таки это будет зависеть от внешних факторов: когда начнется новая волна кризиса, какие последствия она за собой повлечет и т.д.

А вот нынешнее правительство, на мой взгляд, долго не проживет. Его члены слишком часто проявляют дилетантизм. Такое впечатление, что они не управляют, а их просто используют, как ширму. Этих людей (типа Милованова) просто поставили, чтобы провести нужные решения.

Возможны ли досрочные парламентские выборы? Возможны. В нашей стране возможно все. Но я бы не сказал, что это предопределено. Все покажет следующий год, второе полугодие.

Лариса: Собираетесь ли Вы создавать свою политическую партию? Почему Вас и Института будущего нет по телевидению?

Юрий Романенко: Не знаю, почему вы не видите нас по телевидению. Тышкевич 17 октября выступал на «Плюсах». И он так много там выступал, что мне даже было противно смотреть. А вообще, часто включаю телевизор и вижу Амелина, Тышкевича, Кусу, себя. Моя жена иногда говорит: «Мне иногда страшно включать телевизор, потому что вы собой заполонили все. И я наблюдаю тебя не только дома, но и в виртуальном мире везде. Попуститесь». Говорю, конечно, в шутку.

Я бы не сказал, что у нас маленькое медийное присутствие, потому что мониторинг показывает, что мы генерируем в месяц тысячи, а иногда и десятки тысяч сообщений. У нас большой коллектив, и мы много пишем и говорим.

Одно время меня посещали мысли насчет создания собственной политической партии. Я даже делал в этом направлении определенные маневры. А сейчас меня как-то попустило. Наверное, я получил удовольствие от жизни, и у меня и так все хорошо. И, когда я смотрю на хорошо знакомых мне людей, которые сейчас оказались в парламенте, на то, как они страдают, меня это не особо мотивирует. Славы на этом не заработаешь, а вот проклятия получишь однозначно, и твое имя втопчут в грязь.

Если я захочу покончить жизнь самоубийством, я, конечно же, создам свою политическую партию.

Леночка: Как вы полагаете, насколько разумно было покупать французские б/у вертолеты в условиях, когда отечественное вертолетостроение и авиапром находятся в упадке? Это соответствует европейской практике? Вы можете назвать примеры, когда Запад тоже так действовал, когда собственные отрасли были на гране уничтожения? И как вы считаете, мы утратим навсегда статус авиационного государства? Этим достижением можно будет гордиться?

Юрий Романенко: Да, мы утратим статус авиационного государства, потому что мы очень классно показываем миру, как не нужно действовать: получив действительно развитую авиационную промышленность, мы за 28 лет сделали все, чтобы ее лишиться. Фактически мы не являемся авиапроизводящим государством. Наше КБ «Антонов» – это, по сути, КБ, которое обслуживает старые самолеты и на этом зарабатывает.

Не думаю, что у нас были какие-то альтернативы покупке этих французских б/у вертолетов. Ведь мы же не производим вертолеты сами. «МоторСич» имеет какие-то мощности, и их можно развернуть, вложить туда деньги… Но у нас на перспективу никто не думает, потому мы вынуждены платить за свою тупость. И мы платим мудрым и циничным народам таким, как французы, которые нам втюхивают б/у вертолеты. Наверняка, эти вертолеты совсем не плохие, и они нам тоже нужны, потому что наш старый вертолетный парк потихоньку умирает.

Ответ на этот вопрос – очень комплексный. Эта ситуация – это еще один маркер нашего упадка. Мы не можем сформулировать ни один толковый приоритет ни по авиастроению, ни по судостроению, ни по другим направлениям. Поэтому пока что Украина четко превращается в сырьевой придаток, который постоянно генерирует какие-то новые ошибки. Не думаю, что мир должен переживать по этому поводу.

Лучше бы наши люди, которые спать не могут, думая, когда развалится Россия, думали о том, как поднять наше авиастроение.