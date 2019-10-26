Прем’єр єру Ізраїлю на годину візиту зняли найдорожчий номер у найдорожчому готелі

Державне управління справами (ДУС) під час першого за 20 років на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю візиту Беньяміна Нетаньягу в Україну зняло для нього номер у 5-зірковому готелі InterContinental у Києві, вартістю більше 100 тис. гривень на добу.

Про це свідчить акт надання ТОВ “Готель менеджмент” готельних послуг ДУС при візиты Нетаньягу, передають “УН”.

“Готель менеджмент” – це один з найдорожчих у Києві готелів класу люкс InterContinental.

ДУС заплатило 101,6 тис. гривень за бронь у ньому з 18 на 19 серпня президентського номера.

Президентські апартаменти в InterContinental – це простора спальня, кухня і їдальня, окрема кімната для охорони (загальною площею 275 кв. м) з видом ыз вікон на історичну частину Києва, персональним ліфтом і цілодобовими послугами дворецького.

У відкритому доступі інформація про вартість цього ексклюзивного номером не міститься.

Крім того, у зв’язку з офіційним візитом Нетаньягу з 18 по 20 серпня ДУС знімало в цьому готелі 5 номерів де-люкс загальною вартістю 58,9 тис. гривень за дві ночі.

Таким чином, один номер для членів делегації прем’єр прем’єра Ізраїлю обійшовся Держуправлінню справами у 5 тис. гривень на добу.

Водночас, згідно з інформацією на сайті готелю, звичайна ціна такого номера складає 9 тис. гривень.