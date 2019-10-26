«Візьмемо в борг»: Маркарова розповіла про плани продажу ОВДП

Міністерство фінансів України до кінця 2019 року для покриття дефіциту бюджету збирається залучити 50 млрд гривень за рахунок продажу боргових облігацій (ОВДП) іноземним інвесторам.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю «Лівому берегу«. «Станом на сьогодні до кінця року потрібно профінансувати близько 50 млрд. Це ще досить велика сума. Тому ми досі не виконали розпис по фінансуванню. Але ми робимо все те, що написали в стратегії управління боргом. Вона публічна, публічні аукціони, доступ до них також. Це дає можливість покращувати довіру інвесторів до нас, підвищувати наші рейтинги, щоб далі знижувати вартість. Але це марафон», – сказала Макарова.

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава і продає інвесторам всередині країни або за кордоном. У них є термін погашення-від кількох місяців до кількох років), по закінченні якого держава зобов’язується повернути гроші і відсотки. Ставка ОВДП в Україні – від 14,5% до 18%.