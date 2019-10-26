Забруднення повітря в Україні: перевищення норм виявлено у 5 містах

На території України зберігається антициклонний характер погоди, що призводить до відсутності опадів, слабкому вітрі, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутності вертикального перемішування повітря, густих туманів. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Однак станом на суботу, 26 жовтня, концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не зазначає.

Перевищення гранично допустимих концентрацій зафіксовано тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському, але вони, за даними ДСНС, незначні.

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Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в 20-х числах жовтня тема забруднення повітря в Україні набула особливої актуальності. Протягом кількох днів у Києві стояв густий смог, який сильно стурбував жителів: у соцмережах з’явилася інформація, що рівень забруднення атмосфери перевищив гранично допустимі концентрації в десятки разів. Однак експерти запевнили, що в цілому синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов в попередні роки, тому в Україні немає істотних підстав для занепокоєння про стан повітря. Тим не менше з метою посилення моніторингу атмосферного повітря в Києві мережа постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведені на посилений режим роботи.

За матеріалами «Новий час»

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