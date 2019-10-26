Під Києвом словесна перепалка переросла в стрілянину

В ході конфлікту між чоловіками у Броварах Київської області сталася стрілянина.

Про це повідомляє прес-служба поліції області в суботу, 26 жовтня.

Інцидент стався по вулиці Грушевського близько 3.30 години ночі. Один з чоловіків вистрілив у свого співрозмовника.

“Встановлено, що по вул. Грушевського в місті Бровари між місцевими мешканцями, які були напідпитку, відбулася словесна перепалка. Під час сварки один з них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка і потрапив йому в руку”, – повідомили в поліції.

Поліцейські затримали стрілка, під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями і патрони.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296) Кримінального кодексу України.