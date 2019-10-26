Суд зобов’язав ДБР почати кримінальне розслідування відносно депутата Василевської-Смаглюк

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 24 жовтня, задовольнив скаргу народних депутатів від партії «Опозиційна платформа – За життя» на злочинну бездіяльність Державного бюро розслідувань (ДБР).

Суд зобов’язав бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину, викладені в заяві народних депутатів Василя Німченка, Юрія Загороднього і Ріната Кузьміна. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Так, 16 жовтня представники «Опозиційної платформи – За життя» звернулися в ГБР з повідомленням про те, що в діях депутата від «Слуги народу» Василевської-Смаглюк містяться ознаки кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 («Службове підроблення»), ч. 1 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем»), ч. 3 ст. 206 («Протидія законній господарській діяльності») КК України.

«До таких дій вдалися народний депутат О. Василевська-Смаглюк та інші, ініціювавши створення тимчасової слідчої комісії для ліквідації телеканалів «112 Україна«, NewsOne і ZIK з метою усунення медиаконкурентов», — йдеться в повідомленні.

Співробітники ДБР, всупереч вимогам ст. 214 КПК України не внесли інформацію про скоєння злочину до ЄРДР, тому народні депутати, чиї права як заявників були порушені, звернулися в суд і домоглися винесення справедливого і законного судового рішення, яким, крім необхідності внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань у 24-годинний термін, також встановлюється обов’язок слідчого ДБР почати досудове слідство та надати заявникам документ, що підтверджує факт внесення відомостей до ЄРДР.

У зверненні народних депутатів в ГБР підкреслюється, що аналіз проекту постанови і супровідних документів дозволяє зробити висновки про те, що відомості, представлені Василевської-Смаглюк (а саме – звинувачення телеканалів в причетності до антидержавної діяльності, поширенню ідей та тез, які можуть загрожувати інтересам національної безпеки, проведення спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗСУ), є наклепницькими й завідомо неправдивими, а рішення про створення ТСК щодо телеканалів «112 Україна«, NewsOne і ZIK – політично мотивоване.

Депутати від «Опозиційної платформи – За життя» підкреслюють, що до обрання народним депутатом Василевська-Смаглюк була активним учасником медіаринку (працівником ТОВ «Телекомпанія «Студія 1+1») і володіла часткою загального капіталу «1+1 ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 23389360), вартість якого в грошовому вираженні становить 487 669,48 грн.

«Враховуючи те, що Василевської-Смаглюк було достовірно відомо, що кінцевим бенефіціарним власником зазначених телеканалів є народний депутат Козак Т. Р., неодноразово відкрито підтверджував цю інформацію, а також враховуючи її приватні інтереси на медіаринку, є підстави для висновку, що метою ініціювання Василевської-Смаглюк створення ТСК є саме ліквідація телеканалів «112 Україна«, NewsOne і ZIK для усунення конкурентів з медіабізнесу, в тому числі шляхом впровадження політичних репресій та їх компроментирования», — констатували в політсилі.