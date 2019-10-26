Добровольці після розмови з Зеленським відмовилися залишати позиції в Золотому

Колишній боєць полку «Азов» з позивним «Янтар» після приїзду президента Володимира Зеленського заявив, що добровольці залишаться у Золотому (Луганська область), поки існує план розведення сил.

«Власне приїжджав президент, з ним спілкувалися. Його посил був такий, що він хотів поспілкуватися з ветеранами, які перебувають поблизу лінії розмежування. Тобто ми так думаємо, що напередодні заплановано розведення сил. Власне поспілкувалися, розповіли йому, що історія йому вже надавала можливості переконатися, що розведення це нісенітниця. Його попередник це вже робив і були значні втрати з нашого боку», — розповів екс-боєць «Азова».

Він додав, що добровольці, які організували блокпост в Золотому, «діють в рамках закону» і не збираються залишати свої позиції.

«Це не ті кроки, які повинен робити президент з врегулювання цього конфлікту. Також не знаю, який у нього план, але ми будемо залишатися тут, доки буде загроза безглуздого розведення і втрати території України. Ми діємо в рамках закону, ми залишаємося тут і будемо надалі стояти за Україну», — підсумував «Янтар».