«Мені пофіг!» З’явилося ще одне скандальне відео з Зеленським з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому все одно, з ким підписувати перемир’я, лише б повернути Україні окуповані території.

Свою позицію глава держави в емоційній формі озвучив під час спілкування з бійцями добровольчого батальйону в Золотом на Донбасі.

Так, один з воїнів сказав президенту, що ті, хто йдуть до перемир’я шляхом розведення військ, або іншими способами, тільки задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше.

«Ми бачимо, як веде себе Росія: Абхазія, Карабах. Давайте будемо реалістами. Перемир’я з ними – це не перемир’я з «Л/ДНР», – зазначив доброволець.

«Та мені пофіг, з ким воно буде. Нам з вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства», – відреагував Зеленський.

У відповідь на це один з бійців сказав, що коли Україна намагається швидко досягти перемир’я, то тільки заганяє себе в певні рамки.