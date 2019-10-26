«Нерви не залізні»: суперечка Зеленського з бійцем «Азова» на Донбасі «підірвала» мережа

Українці активно обговорюють словесну перепалку президента України Володимира Зеленського з бійцем «Азова» на Донбасі.

Інцидент стався в Золотом, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Боєць на ім’я Денис виступив проти такого кроку, згадавши про акції протесту в Києві та інших містах.

Діалог вийшов досить жорстким і Зеленський нагадав військовим, що він є президентом України, закликавши розмовляти з ним належним чином. Багато користувачів мережі порахували, що глава держави веде себе неправильно і грубо.

«Прекрасний президент. Не знає, що були акції протесту», «Це просто якийсь сюр. Хочеться прокинутися», «Ніякої поваги до бійців і до народу», » Манера спілкування дуже сильно змахує на манеру спілкування Ігоря Валерійовича Коломойського», «Фу, веде себе, як у підворітті», — пишуть вони.

Зеленський в Золотому

Однак багато українців також прийняли сторону Зеленського, похваливши за персональний візит на передову і нагадавши, що він є головнокомандувачем, тому військові повинні йому підкорятися.

Зеленський в Золотому

«Молодець президент! Кожен повинен знати своє місце! Хто ти такий, щоб вказувати президенту?» «Потрібно розуміти, що у президента нерви не залізні, стільки д*рьма треба розгрібати», «Приїхав. Значить намагається контролювати ситуацію», «Верховним головнокомандувачем Збройних сил є президент України», — пишуть в мережі.