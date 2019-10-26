«Слухай сюди!»: Марусю Звиробий розлютив розмова Зеленського з АТОшником

Учасниця ООС на Донбасі Маруся Звиробий дуже жорстко розкритикувала Володимира Зеленського за мотивами скандальної розмови президента з добровольцями в Золотом.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона з образою звернулася до Зеленському, який спілкувався на «ти» з одним із добровольців на Донбасі.

«Слухай сюди, зелене гавно е*аное! Ти кому Тыкаешь?! Запам’ятай, гнида! Ти – ніхто! І звуть тебе ніяк! І з цього дня той, хто звернеться до нього на «ви», буде таким же долбаном, як і ті, хто цього невігласа вибрали! Пропоную звертатися до нього тільки на «ти». Він повинен відчути, що таке нація, в яку випадково потрапило завдяки російським ботофермам!» – додала Звиробий.

Також вона попередила Зеленського про відповідальність за свої слова.

«Запам’ятай, ЗЕгнида, не всі в Україні інтелігенція. На твій пацанський базар прилетить така атвєтка, шо ти ах*єєшь!» – підкреслила військовослужбовець.

Крім того, Звиробий поділилася постом, який, імовірно, міг написати той самий доброволець Денис, якому хамив Зеленський.

«Що сказати, хоч поулыбаемся, це всяко краще, ніж «офигевать» з вчинків Порошенко і його ко.», — йдеться у публікації.

Між тим Звиробий назвала нову кандидатуру на посаду президента України.

Нагадаємо, раніше під час візиту Зеленського Золоте-4, між президентом і добровольцем ООС по імені Денис відбулася словесна перепалка, в ході якої президент погрожував роззброїти добровольців і звертався до нього на «ти».