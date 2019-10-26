Новим головою Луганської ОДА став давній друг Єрмака: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая. Про це йдеться в указі №767, передає прес-служба глави держави.

У минулому Гайдай керував Мукачівською районною адміністрацією, працював в Київській міській раді і був радником голови Обухівської РДА.

Дружба Гайдая з радником Зеленського

Гайдая пов’язують з екс-головою Одеської ОДА, депутатом Ігорем Палицею і помічником президента Андрієм Єрмаком. В інтерв’ю «Громадському» він підтвердив, що Єрмак є його давнім другом, але інформацію про дружбу з Палицею спростував.

«Немає у мене ніяких відносин з Палицею. Так, я знайомий з ним, багато років тому просто зустрічалися на якихось заходах. Андрій Єрмак — це дійсно мій друг. Я давно його знаю. Все інше, що нам приписують в інтернеті, це дурість. Я не маю відношення до лобіювання жодного олігарха, або народного депутата, або когось ще», — розповів Гайдай.

Він зізнався, що іноді спілкується з Зеленським щодо питання розвитку регіону, а з Єрмаком – регулярно, і саме від нього він вперше почув про те, що може очолити Луганську ОДА.

Головні пріоритети Гайдая на посади

Також Гайдай озвучив завдання, які перед нею поставив президент.

«Економічний розвиток. Я готовий говорити з інвесторами, але на таких умовах: якщо вони бачать, що можуть вкладатися — нехай самостійно проводять тендери, і нехай їх компанії тут щось будують або ремонтують», — зазначив новопризначений глава регіону.

Він додав, що сподівається домовитися з європейськими фондами або інвесторами щодо виділення додаткових коштів для ремонту доріг.

«Це стосується і ремонту доріг, будівництва і відновлення певних підприємств. Я проїхався, побачив багато розрізаних заводів, які стоять і розвалюються. Іноді таке враження, що їдеш десь по Прип’яті, по Чорнобильській зоні. Але це треба міняти», — підкреслив Експерт.

Він підсумував, що йому дуже хотілося б перетворити «депресивний регіон» величезну «будівельний майданчик».