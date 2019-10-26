Штаб ООС: Люди зі зброєю, які спілкувалися з президентом Золотом, перебувають там нелегально

Люди зі зброєю, які спілкувалися з президентом України в Золотому, перебувають там нелегально. Про це повідомляє прес-служба ОНС в «Фейсбук».

«Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте вони не є представниками силових відомств або ВСУ, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення ООС. Законом України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях», більше відомим як Закон про операції ООС, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю», — йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, люди, які спілкувалися з Володимиром Зеленським, не відносяться ні до однієї з перерахованих вище категорій, і тим самим, знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально.