«Приїхав. Значить, намагається контролювати ситуацію»: в мережі заступилися за Зеленського з-за скандалу навколо діалогу з бійцем ЗСУ

Сьогодні, 26 жовтня, мережу підірвала новина про візит президента України Володимира Зеленського на Донбас.

Зокрема українці масово обговорюють інцидент, який стався в Золотом, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Боєць на ім’я Денис виступив проти такого кроку, згадавши про акції протесту в Києві та інших містах. Зазначимо, дискусія вийшла жорсткою. Так, в ході розмови з бійцем, Зеленський зухвало нагадав військовим, що він є президентом України, закликавши розмовляти з ним належним чином.

Багато українців підтримали главу держави, написавши, що він правильно себе веде. Інші ж навпаки розкритикували президента, різко висловився на його адресу. «Прекрасний президент. Не знає, що були акції протесту», «Це просто якийсь сюр. Хочеться прокинутися», «Ніякої поваги до бійців і до народу», « Манера спілкування дуже сильно змахує на манеру спілкування Ігоря Валерійовича Коломойського», «Фу, веде себе, як у підворітті», «Ох*еть!!! І це президент??? Чоловік, який не дає ні задати питання, вислухавши думку опонента до кінця, не коректно відповісти без блатний розпальцівки. Слів немає, одні думки. Зате зрозуміло, без зайвих слів, хто такі 73%», «Таке враження, що пацан на стрілку приїхав. Розмовляє як бидло якесь. Жодної поваги до воїнів. Блазень!», «Тільки що ми побачили виступ артиста в ролі президента. Хочу вам сказати, що дуже погане виступ. Він був хр*новим артистом, таким він є і президентом. Добре, що рояль з собою не притягнув», «Чому ти? Може треба найняти репетитора, щоб навчив елементарні правила етики ?!», — написали українці.