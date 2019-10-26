В Одесі іноземці влаштували поножовщину: дві людини загинули

НП сталася вночі в історичному центрі Одеси на Грецькій площі, біля торгового центру «Афіна».

Так, словесна перепалка переросла в бійку, під час якої один зі зловмисників вийняв з кишені ніж і почав наносити удари.

«Розмахуючи холодною зброєю, він навіть не помітив, як завдав поранення не лише одеситам, але й своєму землякові», — розповіли в поліції.

В результаті, важкі ножові поранення отримали три людини, з яких двоє загинули. Зокрема, 28-річний місцевий житель помер на місці події, 21-річний іноземець — у лікарні. Ще один потерпілий — 30-річний одесит — госпіталізований і перебуває у вкрай важкому стані.

У результаті оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції оперативно встановили та затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Фігурантам оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У той же час, за версією громадської організації «Ліга справедливості і закону», учасників бійки було набагато більше. За даними активістів, спочатку конфлікт стався між одеситами та п’ятьма іноземцями «дуже південних кровей». Але майже припинилася, коли на допомогу іноземцям приїхали ще четверо «гарячих» хлопців з ножами… Активісти стверджують, що з дев’яти затриманих іноземців, шістьох правоохоронці відпустили.