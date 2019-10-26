Зеленський про двох днях в Золотому: Одними розмовами війни не закінчити

Президент України Володимир Зеленський провів два дні на лінії фронту, де поспілкувався із місцевими жителями і добровольцями, які розбили там блокпост.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

«Провів дві доби в Золотом. Їздив на передову. Зустрічався з вчителями і лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення», — розповів Зеленський.

Також президент розповів, що від місцевих жителів дізнався, що в одному з будинків оселилися озброєні люди.

«Від місцевих дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей. Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними», — заявив Зеленський додавши, що готовий і далі говорити і шукати порозуміння.

«Але одними розмовами війни не закінчити», — підкреслив президент.

Мені важливо було почути українців, які очікують світу. Це для мене головне. Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною — підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і України знову буде єдиною.