Кочетков про підкуп «слуг народу»: Їх нічого не пов’язує

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що конфліктна ситуація навколо підкупу посередниками нардепа Антона Яценка «слуг народу» не означає початок розпаду монолітної фракції. Розвал почався давно: в той момент, коли депутати від «Слуги народу» зайшли в Верхорную Раду і відчули владу.

Про це заявив експерт в інтерв’ю з шеф-редактором «Хвилі» Юрієм Романенком.

«Цей конфлікт, досить закономірне, лише зазначив, що цей процес йде (розвал фракції — прим. ред.). Він почався з моменту, як вони зайшли у Верховну Раду і відчули себе депутатами. З цього моменту пішли розшарування», — пояснив політолог.

Політолог пояснює незібраність депутатів тим, що їх нічого не пов’язує:

«Вони не зібрані ідеєю. Відданість Володимиру Зеленському — це не ідея. У них немає страху. У багатьох з них немає бізнесу. Ось чим налякати Олександра Дубинського? Він якщо й отримує гроші, то потихеньку, від Коломойскомого — це не бізнес. Його цього не позбавиш. Ніякої перспективи теж немає. Їх нічим з’єднувати».

Як наслідок, депутати шукають додаткові заробітки, а хто розумніший намагаються будувати схеми.

«Поки дешево коштують ці депутати, їм всякі представники олігархату намагаються «заряджати» за різні проблеми. І це діє!», — зазначив Він.

Експерт підсумував, що розпад фракції «Слуга народу» неминучий. Управління депутатами — складний, багатофакторний процес, який виявився не до снаги команді Зеленського. У «слуг народу» немає стимулу, а у Зеленського розуміння, ніж тримати їх разом.

На уточнююче питання, чи дає розвал головної фракції вийти у світ старим політикам, Кочетков відповів, що хвиля кризи обов’язково відбудеться і президенту доведеться підтягувати депутатів з досвідом.

Однак і тут виникає складність — старі політики «не будуть його бачити в упор»:

«Вони будуть починати свою гру, і не факт, що він (Зеленський — прим.ред.) у ній буде нагорі».